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La doctora del IDIS Sonia Eiras recibe el Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología

El trabajo galardonado profundiza en el conocimiento de los factores que favorecen la acumulación de grasa epicárdica inflamada

Acto de entrega, este lunes, del Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología ‘Enfermedades valvulares cardíacas’.

Acto de entrega, este lunes, del Premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología ‘Enfermedades valvulares cardíacas’. / Xoán Álvarez

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R. S.

Santiago

El Hotel Monumento San Francisco de Santiago acogió este lunes la entrega del Premio Internacional Ramiro Carregal de Investigación en Cardiología ‘Enfermedades valvulares cardíacas’, un galardón que ha recaído en esta séptima edición en el proyecto presentado por el equipo que lidera la doctora Sonia Eiras Penas. El premio, que incluye una dotación económica de 30.000 euros y galardón acreditativo, fue entregado por el empresario y mecenas Ramiro Carregal.

Durante la gala, Sonia Eiras Penas, investigadora líder del grupo de Cardiología Traslacional en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), reconoció el mecenazgo de Ramiro Carregal, que calificó como «un ejemplo destacado de apoyo a la innovación y al desarrollo de proyectos científicos orientados a mejorar la salud cardiovascular y la calidad de vida de la sociedad».

Asimismo, Eiras Penas explicó que el trabajo premiado, sobre la grasa que rodea al corazón en la enfermedad cardiovascular, «se debe al trabajo de un equipo entusiasta y multidisciplinar que integra investigadores básicos, traslacionales y clínicos». Esto permite, incidió, «acelerar el desarrollo de estrategias orientadas a mejorar la prevención y el tratamiento personalizado de las enfermedades cardiovasculares».

Acumulación de grasa epicárdica inflamada

«El objetivo de este proyecto», subrayó Eiras, «consiste en profundizar en el conocimiento de los factores que favorecen la acumulación de grasa epicárdica inflamada, desarrollar métodos diagnósticos sencillos y accesibles que permitan identificarla de forma precoz y diseñar nuevas estrategias para su prevención y tratamiento».

«Para ello», dijo, «se constituirá un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de investigación básica, traslacional y clínica de atención primaria, endocrinología, cardiología, cirugía cardíaca, histología, anatomía patológica e inteligencia artificial, pertenecientes a la Fundación Pública Galega IDIS, Sergas, Cibercv y a la Universidad de Santiago de Compostela, agrupados en centros de referencia y organizaciones como IDIS, Cimus, Citius y Área Sanitaria de Santiago de Compostela-Barbanza».

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Asimismo, indicó la premiada, «se promoverá la incorporación de nuevas entidades colaboradoras con el objetivo de acelerar la investigación y trasladar sus resultados a soluciones innovadoras y accesibles para toda la sociedad».

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