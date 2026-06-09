Campaña informativa en Praza Roxa
Estudantado de Odontoloxía da USC sae á rúa para concienciar sobre o cancro oral
O material informativo inclúe datos sobre alteracións potencialmente malignas e un código QR que leva a un vídeo sobre autoexploración
L.R.
Estudantado de Odontoloxía da Universidade de Santiago participa este martes na Praza Roxa de Santiago e na lucense Rúa da Raíña, nunha campaña informativa destinada a concienciar á poboación da existencia do cancro oral e de como os propios pacientes poden participar no diagnóstico cun sinxelo acto de autoexploración.
Ao longo da mañá, o estudantado, en colaboración coa Asociación Española Contra o Cancro, o Colexio de Odontólogos da Coruña, o Colexio de Hixienistas Dentais de Galicia e o Colexio de Odontólogos da capital lucense, transmite información á cidadanía sobre esta enfermidade. De forma simultánea, lévanse a cabo revisións na Unidade de Medicina Oral na Facultade de Medicina e Odontoloxía da USC. O material informativo que se entrega foi confeccionado polo estudantado e inclúe información sobre cancro oral e alteracións potencialmente malignas así como un código QR que leva a un vídeo sobre autoexploración. O proxecto conta co perfil de Instagram canceroralusc_ onde o estudantado transmite información do cancro oral e dá a coñecer a campaña.
“Unha úlcera na boca que tarda en curar máis de dúas semanas, un vulto ou unha mancha branca ou vermella que non desaparece, poden ser signos de cancro oral”, sinala a profesora da USC Pilar Gándara. Ante estas situacións, destaca, “o paciente debería acudir ao seu odontólogo de confianza para ser revisado”.
"Con esta iniciativa pretendemos facer consciente ao estudantado da súa responsabilidade coa sociedade en xeral ante estas campañas e o seu papel como futuros profesionais na prevención desta enfermidade”, subliña a profesora Gándara, impulsora da iniciativa xunto a Andres Blanco Carrion, Manuel Somoza Martín, Mario Pérez Sayáns García, Mercedes Gallas Torreira, Maria Dolores Reboiras López, Eva Otero Rey, Flavio Seijas Naya, Cinthia Chamorro Petronacci e Abel García García. A campaña desenvólvese ao abeiro da décima convocatoria de proxectos en Aprendizaxe-Servizo da USC baixo a denominación STOPcancerOral.
Máis de 250 tumores de beizo, cavidade oral e farinxe diagnosticados en Galicia en 2023
O cancro oral está relacionado co consumo de tabaco e alcol, a exposición prolongada ao sol (beizo) ou ao virus do papiloma humano, entre outros. Segundo o Rexistro Galego de Tumores no ano 2023 diagnosticáronse só en Galicia 266 tumores de beizo, cavidade oral e farinxe. A nivel mundial, segundo datos de Globocan, onde se consideran só beizo e cavidade oral, é o décimo sexto tumor en incidencia, máis alta que o melanoma que ocupa a 17ª posición .
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
- Orquesta Compostela,107 años siendo el latido musical de Santiago