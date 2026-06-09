Así han evolucionado las notas de corte de la USC en los últimos tres cursos: Lingua y Bioquímica lideran las subidas

La evolución de las notas de corte en la Universidade de Santiago durante los últimos tres cursos, a partir de los datos de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), refleja cambios significativos en algunas titulaciones, especialmente en el ámbito de las Humanidades. En el Campus de Santiago, el mayor incremento corresponde al grado en Lingua e Literatura Españolas, cuya nota de corte pasó de 5,978 puntos en el curso 2023/24 a 8,690 en 2025/26, lo que supone una subida de 2,712 puntos.

También destacan los aumentos registrados en Filosofía, que pasó de 5,798 a 7,710 puntos (+1,912); Historia da Arte, cuya nota creció de 5,094 a 6,930 puntos (+1,836); Historia, que avanzó de 7,286 a 8,980 puntos (+1,694); y Óptica e Optometría, que pasó de 7,188 a 8,882 puntos (+1,694).

En el extremo contrario se sitúan las titulaciones que más han reducido su exigencia de acceso. La mayor caída corresponde al grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, cuya nota de corte descendió de 7,464 puntos en 2023/24 a 5,266 en 2025/26, una diferencia de 2,198 puntos. Le siguen Enxeñaría Química, que pasó de 9,916 a 7,927 puntos (-1,989), y Economía, cuya nota cayó de 7,900 a 6,080 puntos (-1,820).

Entre las titulaciones con mayores descensos también figuran Xeografía e Ordenación do Territorio, que redujo su nota de corte de 5,976 a 5,374 puntos (-0,602), y Psicoloxía, que pasó de 11,306 a 10,942 puntos (-0,364).

En contraste con estos cambios, varias de las titulaciones con las notas de corte más elevadas de la USC han mantenido una estabilidad durante los últimos tres cursos. Es el caso de Matemáticas, cuya nota apenas ha variado al pasar de 12,254 puntos en 2023/24 a 12,260 en 2025/26. También se mantienen prácticamente inalterables Farmacia, que pasó de 10,860 a 10,876 puntos; Física, de 11,710 a 11,760; Biotecnoloxía, de 12,339 a 12,398; y Medicina, que pasó de 12,742 a 12,690 puntos. Todas ellas continúan, además, entre las titulaciones con las notas de corte más elevadas de la universidad.

Estas calificaciones, que corresponden a la nota del último estudiante admitido en cada grado, varían cada año en función de factores como la oferta de plazas, la demanda de los estudiantes o los resultados obtenidos en las pruebas de acceso.

A diferencia de Santiago, donde las principales alzas se concentran en las Humanidades, en el campus de Lugo destacan las titulaciones científicas y tecnológicas. Bioquímica encabeza esta tendencia al pasar de 7,705 puntos en 2023/24 a 10,962 en 2025/26, lo que supone un incremento de 3,257 puntos.

También destacan los avances registrados en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, que pasó de 5,766 a 8,670 puntos (+2,904); la simultaneidad de Educación Infantil e Educación Primaria, cuya nota aumentó de 8,572 a 11,128 puntos (+2,556); Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais, que pasó de 5,000 a 6,676 puntos (+1,676); y Robótica, cuya nota de corte creció de 6,012 a 7,230 puntos (+1,218).

En referencia a las titulaciones que más han reducido su exigencia de acceso, la mayor caída corresponde al grado en Xestión Cultural (presencial), cuya nota de corte pasó de 8,380 puntos en 2023/24 a 6,500 en 2025/26, un descenso de 1,880 puntos. Le sigue Nutrición Humana e Dietética, que redujo su nota de corte de 8,600 a 7,718 puntos (-0,882), así como Paisaxe, que pasó de 6,556 a 5,988 puntos (-0,568). Entre las titulaciones con mayores descensos también figuran Enfermaría, cuya nota bajó de 11,054 a 10,722 puntos (-0,332), y Empresa e Tecnoloxía (virtual), que pasó de 6,180 a 6,000 puntos (-0,180).

La que menos cambios ha registrado ha sido Veterinaria, cuya nota de corte apenas pasó de 11,300 puntos en 2023/24 a 11,168 en 2025/26. También se mantienen prácticamente inalterables Empresa e Tecnoloxía na modalidade virtual, que pasó de 6,180 a 6,000 puntos; Enfermaría, de 11,054 a 10,722; Relacións Laborais e Recursos Humanos, de 5,146 a 5,662; y Administración e Dirección de Empresas, que pasó de 5,006 a 5,540 puntos.

Las fechas clave tras la publicación de las notas de la PAU

Esta es una semana clave para miles de estudiantes gallegos. Los alumnos que realizaron la Proba de Acceso á Universidade (PAU) conocerán este jueves sus calificaciones, que podrán consultar a través de NERTA, la aplicación que gestiona el acceso universitario en Galicia. Será además una convocatoria distinta a las anteriores por una novedad importante: por primera vez, los medios de comunicación no publicarán los tradicionales listados nominales de aprobados de Selectividad.

El plazo ordinario de preinscripción permanecerá abierto desde el 12 hasta el 25 de junio, a las 14.00 horas. La matrícula comenzará una vez que la CIUG publique los llamamientos. El primer listado de admitidos se dará a conocer el 7 de julio y los estudiantes convocados en esa primera adjudicación podrán formalizar su matrícula los días 8 y 9 de julio.

El calendario continúa con un segundo llamamiento el 14 de julio, con matrícula los días 15 y 16; un tercer llamamiento el 21 de julio, con matrícula el 22 y 23; un cuarto llamamiento el 24 de julio, con matrícula del 25 al 27; y un quinto llamamiento el 29 de julio, con matrícula el 30 y 31. En septiembre habrá otro llamamiento el día 2, con matrícula el 3 y 4.

Después se abrirán las convocatorias por vacantes, con fechas orientativas: 9 de septiembre, con matrícula el 10 y 11; 23 de septiembre, con matrícula el 24 y 25; y 9 de octubre, con matrícula del 10 al 12. El procedimiento de vacantes podrá llegar hasta el 14 de octubre en las titulaciones con todas las plazas cubiertas. A partir del 21 de octubre, la CIUG comunicará a las universidades la situación final del acceso.