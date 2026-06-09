La histórica ruta a Londres-Heathrow que A Coruña perdió en favor de Santiago dejará de operar este invierno

La conexión de Santiago con Heathrow, el principal aeropuerto de Londres y uno de los grandes hubs internacionales de Europa, dejará de operar este invierno. La ruta, que desde 2006 estuvo vinculada a A Coruña antes de desaparecer con la pandemia, y que el pasado verano fue recuperada desde Santiago, no figura en la programación invernal con destino al aeropuerto inglés. En el aeropuerto de Alvedro, Vueling voló desde 2022 a la terminal de Gatwick, pero suprimió el enlace el pasado mes de abril, al concluir el convenio de patrocinio con el Consorcio de Turismo de A Coruña.

Esta información está recogida en Airport Coordination Limited (ACL), entidad encargada de coordinar los slots, permisos de horarios de vuelos, en aeropuertos, y ha sido confirmada por fuentes de la compañía a este medio. Vueling, actual operadora, precisa que mantendrá la capacidad de viajeros desde la capital gallega con siete frecuencias semanales, que hasta ahora se repartían con seis desde Heathrow y una desde Gatwick, y que pasarán a operar íntegramente desde este último aeropuerto.

El movimiento se produce en Santiago, pero tiene una lectura coruñesa. Para Alberto Maroto, portavoz de la plataforma Vuela Más Alto, esta cancelación es consecuencia de la política aeroportuaria de la comunidad: "Al final estamos comprobando cómo la centralización no ha sido una estrategia acertada para mantener la conexión de Galicia con el primer aeropuerto de Londres", sostiene. En sus últimos ejercicios en A Coruña, la ruta movía más de 110.000 pasajeros anuales.

Heathrow creció con su vuelta a A Coruña

La plataforma incide en que el comportamiento en la capital gallega fue más irregular. La comparación más reciente llegó durante el cierre temporal de Lavacolla por obras, cuando parte de la operativa compostelana se trasladó a Alvedro. Según Maroto, este paréntesis permitió ver que había demanda en A Coruña: "Ha funcionado mejor, con ocho puntos más desde ocupación y precios más elevados que desde Santiago por la demanda". Por ello considera que "acercar la ruta a donde está la demanda, que es A Coruña, habría sido una decisión más adecuada".

La polémica de la centralización se avivó el pasado mes de abril, cuando el Clúster de Turismo de Galicia propuso limitar los aeropuertos de Peinador y Alvedro a viajes profesionales y de negocios para que Lavacolla asumiese los desplazamientos turísticos y vacacionales. La Xunta se desmarcó de la propuesta y no la respaldó. Tampoco lo hicieron los Ayuntamientos de A Coruña y Vigo.

Una ruta que nació con polémica

En 2006, el alcalde Francisco Vázquez, aprovechó el malestar de Iberia, que operaba el vuelo, para iniciar las negociaciones que culminaron con el traslado de la conexión de Santiago a A Coruña. El regidor santiagués, el también socialista Xosé Sánchez Bugallo, acusaba entonces a la aerolínea de tomar la decisión "en represalia por los acuerdos con Ryanair".

La ruta fue operada por Iberia hasta 2007, cuando comenzó a gestionarla Clickair, la compañía de bajo coste impulsada por la aerolínea. En 2009 Clickair desapareció por su fusión con Vueling, que es la compañía que desde entonces la operó hasta 2020.

Pérdida de vuelos

Alvedro ya perdió este año los enlaces regulares con Londres-Gatwick al expirar el convenio con Vueling. Además, también perdió Málaga y Valencia, de Volotea. A pesar de ello, el aeropuerto coruñés cerró marzo con buenos resultados y fue el único de los gallegos que creció en el primer trimestre.

Los datos de la plataforma Vuela Más Alto mostraban un 86,06% de ocupación en el enlace con Londres-Gatwick; un 91,77% en el de Valencia, mientras que Málaga llegó a una gran cifra del 95,43 %, lo que supone un 90% de ocupación media entre los tres vuelos que ahora ya no operan.

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Santiago no pierde frecuencias

La cancelación de Heathrow no supone, en todo caso, una retirada de esta ruta por parte de Vueling. La aerolínea conserva el volumen de plazas y mantiene un vuelo diario en invierno, aunque con Gatwick como único aeropuerto londinense. La diferencia está en el valor estratégico de Heathrow, considerado una puerta de entrada de primer nivel por sus conexiones internacionales.