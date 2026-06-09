Las llamas devoran parte de un coche en Santiago: la conductora y su perro lograron salir a tiempo
Ocurrió en el barrio de Fontiñas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos para evitar que el fuego se propagase a otros elementos del entorno
Una mujer y su perro lograron abandonar a tiempo su coche este lunes después de que el motor del vehículo en el que circulaban comenzase a arder en pleno barrio compostelano de Fontiñas. El incendio, que obligó a intervenir a los Bomberos de Santiago, generó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y terminó devorando parcialmente el turismo.
Según la información facilitada por el 112 Galicia a El Correo Gallego, la alerta por este suceso fue recibida alrededor de las 14:10 horas. De hecho, fueron varios los particulares que contactaron con los servicios de emergencia, notificando que un coche estaba envuelto en llamas en la rúa de Londres.
Tras recibir el aviso, desde el centro de operaciones de Axega comunicaron la situación al parque de bomberos de Santiago, los cuales desplazaron al lugar varios efectivos para extinguir el incendio y evitar que las llamas se propagasen a otros elementos del entorno. A su llegada, la conductora y su mascota ya habían salido del turismo -un Citroën C3- y no precisaron asistencia sanitaria.
El fuego comenzó en el motor
Tal y como señalan desde el 112 Galicia, el fuego afectó principalmente al motor del coche, aunque los daños alcanzaron también aparte de la zona delantera del turismo.
En un vídeo difundido a través del perfil de Instagram Salseo USC y que acompaña a esta noticia, puede observarse el momento en el que los Bomberos trabajan para sofocar las llamas mientras una densa nube de humo envuelve la parte frontal del vehículo. Finalmente, el incidente quedó solamente en un susto para la conductora y su mascota.
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