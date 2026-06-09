El primer campeonato de kebabs de España se celebrará a menos de una hora de Santiago

Tras los festivales de hamburguesas y las tartas de queso, aterriza en Galicia el primer campeonato de kebabs de España. Siguiendo la tónica de este tipo de festivales gastronómicos, The Kebab Market acercará a la comunidad gallega "los mejores kebabs del país en un solo sitio donde probarlos todos".

Luego de estrenarse en Valencia, el festival se celebrará en A Coruña entre los próximos 17 y 28 de junio. En concreto, en el centro comercial Marineda City.

Promocionado como el "primer campeonato de kebabs de España", el proyecto nace con la ambición de elevar el kebab "al nivel que se merece y de definir su presente y su futuro en el país", explican desde su web oficial.

Se trata, por lo tanto, de un evento gastronómico de autor, centrado en el kebab, que reunirá a los mejores locales especializados de toda España.

The Kebab Market

Un total de ocho establecimientos presentarán sus propuestas, entre las que, con el voto de los participantes, uno se alzará como el mejor kebab de España. Según han informado desde la organización del evento, además de los locales centrados en kebab, también habrá zona de picoteo, postres y hamburguesas.

La apertura de The Kebab Market tendrá lugar el 17 de junio a las 19.00 horas. En cuanto a los horarios del resto de días, el recinto estará abierto de 18 a 00.00 horas de lunes a jueves y de 12 a 00.00 horas de viernes a domingo.

El acceso al evento es completamente gratuito y el precio habitual de los kebabs participantes es de 11,90 euros. Así las cosas, y según la web oficial del festival gastronómico, esta cifra "puede variar entre eventos en función de la categoría del producto, promociones puntuales, ediciones especiales y otros factores que decide la organización".

Eso sí, el precio dentro de un mismo evento será uniforme: todos los puestos aplicarán la misma tarifa.

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En busca del mejor kebab de España

Como suele ocurrir con este tipo de campeonatos gastronómicos, será el público el que decidirá cuál es el mejor kebab del país. Para ello, los participantes tendrán que votar a su favorito a través del código QR del ticket que recibirán con cada compra. ¿Te lo vas a perder?