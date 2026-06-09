Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: "Volvemos con la misma ilusión y ganas"

Los más cafeteros de Santiago ya pueden respirar tranquilos. Y es que pueden volver retomar lo que, para muchos, ya se había convertido en una costumbre: su parada semanal en el casco histórico para degustar uno de los cafés de especialidad más populares de la zona.

Hacía más de un mes que los compostelanos se habían visto privados de esta cafetería, cuyos dueños -Judit Rivas y Andrew Dagnall-, tuvieron que cerrar sus puertas "de manera forzosa" después de apenas un año abiertos en el número 6 de la Rúa da Troia. En total, fueron "40 días de trabajo duro, algo de frustración y mucho aprendizaje", que acabaron finalmente el pasado sábado 6 de junio, cuando las mesas de esta querida cafetería de la zona vieja de Compostela volvieron a llenarse.

Desde Cáscara Café, aseguran que afrontan la reapertura con mucha fuerza, dispuestos a seguir conquistando a los santiagueses con su café de especialidad y sus desayunos y meriendas caseras. "Volvemos con la misma ilusión y ganas que el primer día (puede que incluso más). ¡Os esperamos!", escribieron en sus redes sociales, donde agradecieron los "ánimos y cariño" de la clientela, que, apuntan, " han hecho que todo haya sido más fácil".

Un cariño que, de hecho, se hizo patente con la buena acogida de la noticia. "Me alegro mucho de vuestra vuelta. Me encanta vuestro café", aseguraba una clienta, secundada por otra asidua: "¡Iremos con brevedad! No conseguimos tomar café como el vuestro".

Cáscara Café, el local con brunch casero que triunfa en Santiago

El regreso de Cáscara Café ha sido una alegría para los amantes del café de especialidad y de los locales con buenos brunch. Sus dueños los cambian cada semana para que la clientela pueda "probar un café diferente" en cada visita y disfrutar de la "variedad de sabores, aromas y texturas" de los tostadores con los que trabajan.

Dada su larga experiencia en la cocina -la carrera de Dagnall y Rivas suma tres décadas entre los fogones-, los desayunos tampoco podían quedarse atrás, y se elaboran artesanalmente para acompañar las bebidas. Su tostada de aguacate le ha robado el corazón a muchos de los que se han sentado a su mesa, pero también se lleva halagos su bowl de yogur y granola y sus opciones veganas, vegetarianas y aptas para personas con celiaquía.

Sus chocolates coronados con nata y sus zumos son otros de los productos que vuelven a verse en la zona vieja, dando envidia a los transeúntes que circulan junto a la coqueta terraza que el establecimiento dispone sobre el empedrado de la Rúa da Troia. Aprovechando la subida de las temperaturas que se espera a partir de ahora, serán muchos los que la ocupen para disfrutar de un refresco, un café o un sándwich, o incluso para comer al mediodía con alguno de los platos calientes de su carta.

Tampoco con este menú será fácil aburrirse, ya que Rivas y Dagnall lo van modificando en función de los productos que estén de temporada. Un amor por el cambio que, curiosamente, también les acabó llevando a este rincón de Compostela, donde aterrizaron tras recorrer media Europa.

En mayo de 2025, sin embargo, decidieron asentarse en la capital de Galicia para abrir en la antigua hamburguesería A Vaca la que se ha convertido en una de las cafeterías favoritas de muchos santiagueses. Un año después, Cáscara Café tuvo que frenar con tristeza sus molinillos y su máquina de hacer gofres, con los que -si todo va como planean- podrán recibir ahora el verano en Compostela.