Las tres universidades gallegas compartirán 21,5 millones de euros para formación sanitaria

Las tres universidades públicas de Galicia se regirán a partir de ahora por un concierto único con el Servizo Galego de Saúde en lo referente a la utilización de las instituciones sanitarias con finalidades docentes, asistenciales y de investigación. Un concierto único que estará dotado con una cuantía de «21,5 millóns de euros, co obxectivo de blindar a excelencia da formación e a investigación sanitaria en Galicia» -a razón de 5,3 millones por año hasta 2030-, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consello.

Un nuevo modelo unificado que, según fuentes consultadas por EL CORREO GALLEGO, ya había obtenido previamente el visto bueno por parte de los consellos de goberno universitarios, y mediante el que, tal y como aseguró este lunes el titular del Gobierno autonómico, «damos cumprimento ao que estaba previsto nese convenio que asinamos hai uns meses entre a Xunta e as tres universidades para descentralizar o grao de Medicina», que en Galicia imparte la facultad de la Universidade de Santiago (USC).

Largo proceso negociador

Ese acuerdo al que aludía Rueda se materializaba el 20 de enero con la constitución de la comisión de seguimiento de un pacto descentralizador que finalmente contó con el visto bueno por parte de todas las entidades implicadas tras un duro proceso negociador de más de medio año.

Arrancaba entonces la puesta en marcha de su hoja de ruta con un grupo de trabajo centrado en los aspectos técnicos y jurídicos de lo que supone el acuerdo, y un segundo grupo dedicado a los aspectos económicos para poder facilitar la descentralización.

Rueda añadió ayer que con el concierto único pretenden «regular de xeito conxunto o emprego dos centros de saúde e hospitais das diferentes áreas sanitarias para a docencia dos graos universitarios sanitarios, e tamén vai permitir desenvolver proxectos conxuntos de investigación entre as tres universidades».

Docencia práctica de quinto y sexto

También en lo referente al proceso descentralizador, el pasado mes de mayo se acordaba en la comisión de seguimiento integrada por los conselleiros de Educación y de Sanidade, así como por los tres rectores, que las universidades de A Coruña y Vigo puedan contar ya con profesores asociados de Ciencias de la Salud propios el próximo curso. Las plazas serán convocadas por la UDC y la UVigo, con la responsabilidad de que cada una incorpore las suyas a su plantilla. Serán cuatro en el caso de la institución herculina y tres en el de la olívica. Con ello se busca que la docencia práctica de quinto y sexto de Medicina pueda ser efectiva ya durante el próximo curso, dentro de un proceso descentralizador de todo el segundo ciclo de esta titulación que culminará en el curso 2028/2029.

Durante esa última reunión de la comisión de seguimiento se aprobó además el reglamento de las unidades docentes que se encargarán de ir materializando la descentralización de un grado que hasta ahora únicamente se impartía en Santiago, con la excepción de la práctica clínica del último curso, que estaba descentralizada desde la entrada en vigor del acuerdo firmado entre las partes en el año 2015.

Prórrogas desde 2001

Por otra parte, y volviendo al convenio refrendado este lunes por el Consello de la Xunta, el mismo sustituye a los que se firmaban anualmente de forma individualizada entre el Sergas y cada una de las tres universidades gallegas, y que se venían prorrogando de forma sucesiva desde el año 2001. La última ampliación vencía este próximo 30 de junio, con lo que urgía actualizar el concierto, tanto para adecuarlo a la realidad actual, como al nuevo marco normativo del sector público.

En concreto, el documento establece un presupuesto de 5,3 millones de euros al año y tiene una vigencia hasta 2030, tal y como apuntó el presidente autonómico, quien puso el acento en que con ello se contribuirá a regular de forma integral la colaboración entre las diferentes instituciones sanitarias y la Universidade de Santiago, la Universidade de Vigo y la Universidade da Coruña.

Vinculación directa de plazas asistenciales y docentes

De hecho, el concierto único regulará el empleo de los hospitales y centros de salud de las diferentes áreas sanitarias gallegas para poder impartir en ellos docencia universitaria, así como el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, la vinculación directa de las plazas asistenciales con las plazas docentes o la ordenación del personal implicado, ámbito en el que se contempla también al profesorado asociado de las titulaciones de Ciencias de la Salud.

Además, recoge un importe de 279.982 euros para sus cuatro años de vigencia, en concepto de aportaciones para la financiación de las plazas de profesores asociados en Ciencias de la Salud del grado de Ingeniería biomédica.

Desde la Xunta de Galicia se enmarca el nuevo modelo unificado de financiación para las tres universidades en este ámbito docente en una apuesta por la innovación y la investigación sanitaria, que contribuye a garantizar la transferencia de conocimiento a la práctica clínica, así como a proyectar la imagen de la comunidad como un referente en el ámbito de la formación sanitaria.