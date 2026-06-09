Unha investigación da USC demostra que é posible eliminar máis do 90% dos fármacos das augas residuais
A tese de doutoramento de Matías Rivadulla Cora, realizada en depuradoras galegas e sistemas piloto, confirma a eficacia de novas tecnoloxías fronte aos contaminantes emerxentes e para favorecer a reutilización segura da auga
L.R.
O desenvolvemento e avaliación de sistemas innovadores para mellorar a eliminación de contaminantes emerxentes das augas residuais urbanas, especialmente compostos farmacéuticos e xenes de resistencia antimicrobiana, centra unha tese de doutoramento da USC que analiza tanto sistemas centralizados de depuración como novas estratexias descentralizadas orientadas á reutilización segura da auga e á redución do impacto ambiental destes contaminantes. O traballo foi realizado por Matías Rivadulla Cora baixo a dirección dos catedráticos Juan Manuel Garrido Fernández e Francisco Omil Prieto, investigadores do Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da USC (CRETUS) e do Departamento de Enxeñaría Química, e desenvolveuse no seo do grupo de Biotecnoloxía Ambiental (BioGroup).
A liña de traballo da tese centrouse en avaliar e desenvolver novas estratexias de tratamento capaces de mellorar a eliminación de contaminantes emerxentes nas augas residuais urbanas, abordando o seu comportamento tanto en sistemas centralizados de depuración como en configuracións descentralizadas baseadas na separación de augas negras e grises. Para iso, o traballo combinou estudos en depuradoras reais de Galicia con experimentación a escala piloto na EDAR de Silvouta, para sistemas centralizados, e no Centro de Negocios de Porto do Molle (Nigrán) para a configuración descentralizada.
Ademais desenvolvéronse ensaios mecanísticos en laboratorio, empregando sistemas biolóxicos avanzados con membranas, procesos anaerobios e tecnoloxías de intensificación como carbón activado e bioaumentación microbiana para mellorar a calidade da auga depurada sen necesidade de grandes gastos de infraestrutura. Este enfoque permitiu analizar en condicións reais de operación o comportamento de compostos farmacéuticos, bacterias resistentes e outros contaminantes así como avaliar o potencial de novas configuracións orientadas á reutilización segura da auga.
Os resultados da investigación demostraron que os sistemas biolóxicos avanzados poden “mellorar significativamente a eliminación de contaminantes emerxentes presentes nas augas residuais urbanas”, destaca o investigador. A tese constatou que determinadas configuracións innovadoras permitiron eliminar máis do 90% dalgúns compostos farmacéuticos, como certos antibióticos, “ademais de reducir de forma notable a presenza de bacterias resistentes e xenes asociados á resistencia antimicrobiana”.
O traballo tamén confirmou o potencial dos sistemas descentralizados baseados na separación de augas negras e grises para adaptar os tratamentos ás características de cada corrente e favorecer unha reutilización máis segura da auga. Así mesmo, o uso de estratexias de intensificación, como o uso de carbón activado ou comunidades microbianas especializadas, mostrouse eficaz para mellorar o rendemento dos procesos convencionais e reducir o impacto ambiental asociado á descarga destes contaminantes no medio natural. Estas estratexias foron demostradas en condicións reais, o que achega o seu desenvolvemento un paso adiante cara a comercialización.
Unha investigación no marco de proxectos europeos e nacionais que alcanzou o sobresaliente cum laude
A investigación desenvolveuse no CRETUS no marco dos proxectos europeos e nacionais PRESAGE e ANTARES, centrados no estudo de contaminantes emerxentes e novas estratexias para a protección dos recursos hídricos. O proxecto PRESAGE está financiado a través da convocatoria internacional ERA-NET AquaticPollutants, promovida polas iniciativas europeas sobre auga, océanos e resistencia antimicrobiana, mentres que ARES conta co apoio da Axencia Estatal de Investigación. Ademais, parte dos sistemas descentralizados avaliados na tese desenvolvéronse coa colaboración da empresa FCC Aqualia, favorecendo a transferencia de coñecemento e a aplicación práctica das tecnoloxías estudadas.
Os resultados desta investigación deron lugar a varias publicacións científicas en revistas internacionais de alto impacto no ámbito da enxeñaría ambiental e o tratamento de augas, entre elas Science of the Total Environment, Journal of Hazardous Materials e Journal of Environmental Management. O traballo tamén permitiu colaborar con centros de investigación e entidades internacionais, ademais de contribuír ao desenvolvemento e validación de tecnoloxías aplicables en condicións reais de operación, reforzando a conexión entre investigación científica e transferencia ao sector da auga.
A tese recibiu a cualificación de sobresaliente cum laude.
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
- Orquesta Compostela,107 años siendo el latido musical de Santiago