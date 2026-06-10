Obras Barrio Verde de Pontepedriña
Circula en dirección contraria esquivando coches en Santiago y desoye las advertencias de los viandantes: "Quen eres ti pa mandar"
La situación generó momentos de tensión debido al riesgo potencial de colisión con otros usuarios de la vía
El conductor de una furgoneta Renault Kangoo protagonizó este martes una situación de riesgo en la rúa Amor Ruibal, en Santiago, al circular en dirección contraria esquivando coches por una vía cuyo tráfico se encuentra alterado debido a las obras de transformación del denominado Barrio Verde de Pontepedriña.
Según puede apreciarse en un vídeo difundido en las redes sociales por uno de los transeúntes que presenció la escena, el hombre ignoró la señalización provisional que prohíbe la circulación en dirección O Castiñeiriño, pero, lejos de tratarse de un simple despiste, la maniobra habría sido intencionada. Según relata el autor de la grabación en uno de los comentarios de la publicación, el conductor respondió "quen eres ti pa mandar" al ser alertado de la infracción.
La situación generó momentos de incertidumbre entre peatones y conductores debido al riesgo potencial de colisión en una zona especialmente sensible por la presencia de obras y modificaciones provisionales del tráfico. Afortunadamente, el incidente no llegó a tener consecuencias y no se registraron daños materiales ni personales.
Unas obras a punto de finalizar
La rúa Amor Ruibal forma parte del proyecto de remodelación del Barrio Verde de Pontepedriña, una actuación urbanística que acumula ya varios meses de retraso respecto a los plazos inicialmente previstos. Las obras deberían haber finalizado en febrero, aunque el Concello ha ido revisando el calendario conforme avanzaban los trabajos.
El pasado 15 de abril, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, visitó la zona acompañada por técnicos municipales y por el concejal de Obras, Xesús Domínguez, ocasión en la que anunció que la actuación estaría concluida a finales de mayo o principios de junio.
De momento y mientras continúen los trabajos, el episodio registrado este martes vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar la precaución y respetar la señalización en una zona donde conviven maquinaria, operarios, peatones y tráfico rodado.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos