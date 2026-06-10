Circula en dirección contraria esquivando coches en Santiago y desoye las advertencias de los viandantes: "Quen eres ti pa mandar"

El conductor de una furgoneta Renault Kangoo protagonizó este martes una situación de riesgo en la rúa Amor Ruibal, en Santiago, al circular en dirección contraria esquivando coches por una vía cuyo tráfico se encuentra alterado debido a las obras de transformación del denominado Barrio Verde de Pontepedriña.

Según puede apreciarse en un vídeo difundido en las redes sociales por uno de los transeúntes que presenció la escena, el hombre ignoró la señalización provisional que prohíbe la circulación en dirección O Castiñeiriño, pero, lejos de tratarse de un simple despiste, la maniobra habría sido intencionada. Según relata el autor de la grabación en uno de los comentarios de la publicación, el conductor respondió "quen eres ti pa mandar" al ser alertado de la infracción.

Imagen en la que se aprecia como los usuarios de la rúa Amor Ruibal tienen que esquivar al conductor de la furgoneta en sentido contrario / Cedida

La situación generó momentos de incertidumbre entre peatones y conductores debido al riesgo potencial de colisión en una zona especialmente sensible por la presencia de obras y modificaciones provisionales del tráfico. Afortunadamente, el incidente no llegó a tener consecuencias y no se registraron daños materiales ni personales.

Unas obras a punto de finalizar

La rúa Amor Ruibal forma parte del proyecto de remodelación del Barrio Verde de Pontepedriña, una actuación urbanística que acumula ya varios meses de retraso respecto a los plazos inicialmente previstos. Las obras deberían haber finalizado en febrero, aunque el Concello ha ido revisando el calendario conforme avanzaban los trabajos.

El pasado 15 de abril, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, visitó la zona acompañada por técnicos municipales y por el concejal de Obras, Xesús Domínguez, ocasión en la que anunció que la actuación estaría concluida a finales de mayo o principios de junio.

Los trabajos de las obras del Barrio Verde de Pontepedriña están a punto de finalizar / Antonio Hernández

De momento y mientras continúen los trabajos, el episodio registrado este martes vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar la precaución y respetar la señalización en una zona donde conviven maquinaria, operarios, peatones y tráfico rodado.