Un compostelano idea una pasarela mirador bajo el viaducto del Miño con vistas privilegiadas de Ourense: "Ojalá sea una realidad"

En Ourense, una ciudad atravesada por el Miño, la separación del río se ha salvado a lo largo de los siglos con puentes de distintas facturas para facilitar las comunicaciones y el progreso. Desde el Puente Romano, reconstruido en la Edad Media, pero cuyo origen se remonta al siglo I, hasta el Puente del Milenio y las pasarelas peatonales, que mejoran las conexiones entre A Ponte, O Vinteún y la zona céntrica de Ourense, y que han extendido un circuito para pasear y hacer deporte en una senda ribereña de más de 12 kilómetros.

Cada paso sobre el río ofrece una vista diferente de la ciudad. Una de las más impresionantes, a más de sesenta metros de altura, se puede contemplar en movimiento, en tren, desde el viaducto ferroviario. Un estudiante compostelano de Formación Profesional, Raúl García, alumno del Ciclo Superior en Proyectos de Obra Civil —se imparte en el IES As Fontiñas de Santiago—, ha ideado una nueva pasarela para Ourense, bajo la plataforma del viaducto, que permitiría una nueva conexión entre las dos márgenes del Miño y generaría un espacio público con vistas privilegiadas del río, la ciudad y varios hitos del paisaje urbano, como la Torre —el rascacielos de Ourense— y el Puente Romano. El proyecto, desarrollado por este joven como trabajo académico, es del agrado del alcalde. Jácome valora positivamente la propuesta conceptual del estudiante. El regidor dará traslado de la idea a la Subdelegación del Gobierno, porque el viaducto ferroviario pertenece a ADIF, de modo que la competencia en una intervención en esta infraestructura correspondería a la Administración del Estado. «Ojalá sea una realidad», subraya Raúl, que este viernes defenderá su proyecto en el instituto.

«Quería hacer una pasarela para mi trabajo final. Busqué en toda España y Europa alguna zona en la que hubiese una línea de tren en activo sobre un viaducto y que además conectase una zona transitable con otra». Así reparó en Ourense, introduce Raúl, nacido en Fuerteventura en 2004, afincado desde niño en Galicia y con domicilio en Santiago. No tiene vínculos con la capital de As Burgas, pero la gran acogida de su obra en las redes sociales ya deja huella. Su proyecto plantea una pasareal peatonal y ciclista de gran anchura, que sirva no solo como lugar de paso y conexión entre las dos riberas, sino como un «puente plaza, con una forma más ancha y con zonas onduladas, bancos y espacio de mirador. A un lado, habría vistas del Miño y al otro, además, de todos los puentes de Ourense, salvo el del Milenio, por la curvatura del río», describe el autor.

El joven ha trabajado en el proyecto desde noviembre de 2025. Realizó un estudio previo del viaducto y recabó información y documentación de las administraciones y de otras entidades. Ha hecho todo el trabajo de manera telemática, «desde el ordenador personal y del instituto», cuenta el alumno. Las infografías en 3D muestran el posible acabado de su idea, si llega a materializarse. Los render llaman la atención. «Ojalá verlo ejecutado», reitera. El joven considera que la propuesta puede saltar del concepto a la realidad, «porque es posible y viable». En su trabajo académico calcula que el coste de la intervención ascendería a 5,7 millones de euros.

Generar una infraestructura entre pilares, con el caudaloso río Miño debajo, plantea la duda sobre el riesgo de inundación y colapso de la estructura. Raúl argumenta que su pasarela mirador sería factible. «Hice un estudio de los registros de subidas y bajadas del Miño en esa zona, donde el río llega a un máximo de 7,5 metros. La pasarela estaría a más de 12 metros», indica. El viaducto ferroviario tiene una altura de 64.

Está pendiente la presentación en el aula, este viernes, pero las primeras reacciones a su idea llenan de satisfacción a Raúl. «Los profesores me dieron la enhorabuena y me dijeron que no solo es una propuesta, sino una necesidad, para unir dos paseos preciosos del Miño en esa zona de Ourense», valora el joven.

Una vocación familiar

Este lunes era el último día de prácticas del estudiante en la empresa Inor, Ingeniería de Noroeste, donde ha realizado su formación práctica ligada al Ciclo Superior Proyectos de Obra Civil, un título de FP de 2.000 horas que forma a técnicos superiores en esta disciplina. Raúl tiene en mente continuar en la empresa, donde le han propuesto trabajo «y me facilitan las condiciones si quiero seguir estudiando, como por ejemplo la especialización en BIM, de modelado 3D», explica.

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En casa encontró su vocación, observando a sus mayores de referencia. «Mi abuelo y mi padre se dedican a la construcción. Desde pequeño me enseñaban fotos de lo que hacían, hablaban en casa de los proyectos y después yo podía ver con mis propios ojos que lo que construían era una realidad». Raúl García sueña ahora con ese mismo final para su idea. n