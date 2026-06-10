Un hombre que agredió sexualmente a una amiga en Santiago tras una noche de marcha, condenado a once años de prisión
La Audiencia Provincial de A Coruña lo condena por agresión sexual continuada, imponiendo una indemnización de 50.000 euros a la víctima.
EFE
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, condena a once años de cárcel a un hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración en Santiago de Compostela a una mujer con la que mantenía una relación de amistad y a la que deberá indemnizar con 50.000 euros.
Ambos, agresor y víctima, mantenían una relación de amistad y compartían actividades de ocio como salidas nocturnas o acudir a conciertos, pero no tenían una relación de índole sentimental o sexual por lo que en la pena se tiene en cuenta la concurrencia de la circunstancia agravante de obrar con abuso de confianza.
Los hechos, según consta en la sentencia del 25 de mayo divulgada este miércoles, ocurrieron tras una noche de consumo de alcohol, donde la víctima, tras ser llevada a su casa por el acusado, sufrió agresiones sexuales, a pesar de su oposición verbal.
La sentencia destaca la credibilidad de la declaración de la víctima, corroborada por declaraciones de testigos y un informe psicológico que evidenció el impacto emocional y físico de los hechos.
Secuelas de la violación
La víctima presenta un trastorno por estrés postraumático y sintomatología de corte ansioso- depresivo, patologías para las que se le prescribió tratamiento terapéutico psicológico y farmacológico y además estuvo de baja laboral a causa de esas patologías durante más de seis meses.
El tribunal, por lo tanto, concluye que los actos fueron realizados sin el consentimiento de la denunciante y que el acusado abusó de la confianza que existía entre ambos.
La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.
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