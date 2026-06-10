Descubren en el IDIS patrones genéticos compartidos y diferenciales entre trastornos mentales

El grupo de Genética Psiquiátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago ha descubierto patrones genéticos compartidos y diferenciales entre trastornos mentales, valiéndose para ello de un abordaje estadístico novedoso en el ámbito de la psiquiatría.

En el trabajo, firmado por los investigadores Fernando Facal, Ana M. Pérez Gutiérrez y el líder del grupo, Javier Costas, y que acaba de ser publicado en la prestigiosa revista General Psychiatry, se aplica por primera vez un método matemático basado en la descomposición en valores singulares (SYD) a partir de los datos de los mayores estudios genómicos existentes para trastornos psiquiátricos.

Ocho trastornos psiquiátricos

Con la idea de "desarrollar nuevas herramientas que permitan medir este riesgo latente a nivel individual", en palabras de Fernando Facal, analizaron la base genética compartida de ocho trastornos psiquiátricos para identificar dimensiones genéticas ocultas que expliquen por qué comparten parte de su riesgo. En concreto, lo hicieron con la depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático, TDHA, autismo, anorexia nerviosa y dependencia de cannabis.

La principal diferencia de este estudio de Santiago con respecto a otros en los que se analiza la relación jerarquizada entre trastornos empleando un método estadístico específico, denominado genomic Estructural Equation Modelling, reside en que en este caso se precisa de hipótesis previas sobre la estructura de la psicopatología, mientras que "no noso traballo tratamos de analizar a estrutura da psicopatoloxía dende unha perspectiva distinta, empregando un método estatístico guiado polos datos, que xera hipótesis en función da estrutura dos datos no canto de basearse nunha hipótese previa", tal y como asegura Javier Costas, quien añade que el empleado por ellos es "un método complementario a gSEM".

Mayor objetividad

Un aspecto novedoso en el que también incide Fernando Facal, ya que señala que "a diferencia de otros enfoques, que parten de hipótesis previas sobre cómo se relacionan los trastornos, el método utilizado en este trabajo es completamente guiado por los datos y permite descubrir patrones genéticos compartidos y diferenciales de una forma más objetiva”.

“Este traballo tamén axuda a comprender a estrutura xerarquizada da psicopatoloxía, relacionada coa presenza de distintos trastornos nunha mesma persoa”, destaca Javier Costas, mientras que Ana Pérez Gutiérrez pone el acento en que "este tipo de estimas de riesgo genético basadas en componentes latentes son un área emergente de estudio, mostrando tener propiedades distintas de las estimas de riesgo poligénicas clásicas, basadas en diagnósticos aislados”.

Vulnerabilidad genética

Con este nuevo análisis, el principal componente genético latente identificado se corresponde con una vulnerabilidad genética general a desarrollar trastornos mentales. Representa una dimensión poblacional relacionada con una tendencia general a reaccionar impulsivamente a estados emocionales negativos (neuroticismo). “En casos extremos y presencia de condicionantes psicosociales adversos puede desencadenar la aparición de un trastorno psiquiátrico”, explican los autores. Otros componentes diferencian grupos de trastornos o ayudan a distinguir entre diagnósticos clínicamente próximos, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, o la depresión y el trastorno por estrés postraumático.

Estos hallazgos son relevantes porque sugieren que herramientas basadas en un enfoque similar podrían ayudar en el futuro al diagnóstico diferencial de trastornos que, con frecuencia, se confunden en las fases iniciales. “El principal beneficio potencial para clínicos y pacientes es avanzar hacia una psiquiatría más personalizada, en la que las decisiones diagnósticas y terapéuticas puedan adaptarse mejor a las características de cada persona. Aunque estas aplicaciones todavía requieren validación en estudios futuros, nuestros resultados muestran una vía prometedora para acercar la genética a la práctica clínica en psiquiatría”, indica el personal investigador del IDIS.