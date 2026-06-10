El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
Las rebajas especiales se aplicarán sobre los precios del outlet entre las 16.00 y las 23.00 horas, en un evento acompañado de animación y música
El centro outlet Área Central de Santiago se convertirá este viernes durante unas horas en una auténtica selva, pero no de animales ni plantas sino de descuentos: hasta el 50% sobre los precios ya rebajados del outlet, lo que ofrecerá una oportunidad única para renovar armario, adquirir complementos o encontrar el capricho deseado a un precio irresistible.
Será gracias al evento especial La Jungla, una mezcla de tiendas, compras, música, animación y juegos para entretener a todos los públicos y que tendrá además un horario especial: de las 16.00 horas a las 23.00 horas, alargando el cierre habitual del centro comercial.
En esa franja horaria, la clientela podrá disfrutar de esos descuentos especiales en productos de las mejores marcas. Los descuentos estarán identificados con cartelería especial en su escaparate, aunque ya están confirmados Bimba y Lola, Woman y Man, Silbon, Lolita Moda, El Ganso, Fifty y Labadía Petramora. Área Central anima a la clientela a recorrerlos todos para "no perderse ninguna oferta".
Sorteo de tarjetas regalo por 1.000 euros
La Jungla aspira a ser una experiencia dinámica y atractiva, ya que complementará las compras y descuentos especiales con animación musical, juegos para el público infantil y un sorteo presencial de tarjetas regalo por valor de 1.000 euros.
El sorteo premiará las compras superiores a 50 euros realizadas en cualquiera de los establecimientos participantes y en los de restauración de Área Central. El sorteo será presencial y se celebrará a las 22.30 horas. Las bases puden consultarse aquí.
Con esta propuesta, el Outlet Área Central apusta por ofrecer eventos exclusivos y que aportan valor añadido a la experiencia de compra de la clientela.
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