El palacete de casi 2 millones en Santiago que "recuerda a Downton Abbey": una joya arquitectónica que no encuentra dueño

Maderas nobles, balaustradas de madera y vidrieras originales de los años 40. No es difícil imaginar a Lady Mary o Cora Crawley paseando por una de las propiedades más curiosas en venta en Santiago que -apuntan algunas plataformas inmobiliarias- recuerda a "un Downton Abbey en pequeño".

Su encanto, sin embargo, no ha sido suficiente por ahora para conseguirle un dueño capaz de sacarle partido y, sobre todo, de poner la cartera. Y es que la conocida como casa de Baldomero Lois Asorey -en honor al psiquiatra que la construyó en el siglo XX- lleva varios años siendo una de las más caras de la ciudad, con un precio de 1.900.000 euros y una superficie útil de 695 metros cuadrados.

La cifra no alcanza otras como la del Pazo dos Irlandeses, que salió recientemente al mercado por 3,5 millones. Sin embargo, y tal y como ocurre con esta joya del casco histórico, el edificio situado en Xoán XXIII se ha convertido en una reliquia de otros tiempos, en la que uno puede encontrarse con detalles de pan de oro, chimeneas e incluso una escalera de servicio, como las que se empleaban en el siglo pasado y por la que podrían haber subido perfectamente Charles Carson y Elsie Hughes durante el rodaje de la serie inglesa.

El piso superior de este palacete del siglo XX de Santiago. / Vipkel Consulting Services

En la realidad, sin embargo, estas estancias fueron recorridas por Lois Asorey, que las habitó mientras ejercía su actividad en Compostela. Allí se enfrentó a las prácticas psiquiátricas de la época, primero en Conxo -donde, apunta la Real Academia de la Historia, los pacientes "recibían un trato degradante e inhumano"-, y, más tarde, en el propio sanatorio que montó en la urbe donde hoy está el Hotel NH.

En su centro, le dio la vuelta a la salud mental, ofreciendo nuevas terapias y un espacio menos masificado para que los enfermos pudieran progresar en mejores condiciones. El recinto contaba con jardín y con piezas artísticas, dos lujos que el doctor también incluyó en su propia residencia, que construyó a poca distancia de este innovador sanatorio.

Así es el palacete olvidado de Santiago: con biblioteca y jardín de 2.000 metros cuadrados

Es fácil pasar por delante de este lujoso palacete de Santiago y no reparar en él. Se encuentra protegido por una amplia verja de hierro, en una parcela de 2.000 metros cuadrados rodeada de árboles que la ocultan parcialmente al ojo público.

Hay que bajar unas escaleras de piedra para acceder al jardín, en el que se encuentra una fuente, y entrar en el amplio recibidor de madera. Como se ve en las fotografías de portales como tucasa.com, sacadas por la inmobiliaria Vipkel, el material está por todas partes: en los cinco dormitorios en suite que componen la casa, en la biblioteca -llena de prensa y revistas de la época- y en un salón presidido por una larga mesa bajo lámparas de araña en la que uno -si le echa imaginación- casi puede verse cenando.

La fachada de la antigua casa de Baldomero Lois Asorey, en Santiago. / Vipkel Consulting Services

Otros rincones de este palacete de Compostela que destacan las inmobiliarias son las coloridas vidrieras que decoran las paredes y algunas de las puertas de los cuartos. Son piezas originales de mediados del siglo XX y contribuyen a dar ese toque de lujo fastuoso que presentan muchos inmuebles señoriales.

El anuncio de venta indica que esta casa del Campus Norte también cuenta con cuatro chimeneas -esenciales para caldearla durante el invierno-, así como con un total de cuatro baños y tres aseos. Además, dispone de una terraza de piedra que se asoma en una de las fachadas, desde la que el dueño, probablemente, saludó alguna vez a las visitas.

Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿Ha tenido pretendientes este histórico edificio de Santiago? Pues lo cierto es que sí que se ha acercado algún inversor curioso, pero no se ha formalizado nada.

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Su uso más probable, sin embargo, apunta a que podría acabar siendo un complejo hotelero. La información de venta deja abierta la puerta hacia esa utilidad, indicando que el inmueble cuenta con la licencia de pensión y con la posibilidad de obtener el permiso de hotel boutique.