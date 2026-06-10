INSEGURIDAD EN SANTIAGO
Raigame da el salto a la precampaña de 2027: cierre del Stilo, desmantelamiento de narcopisos y más protestas en el Ensanche
Prepara un dosier para que todos los grupos políticos incorporen sus propuestas en los programas electorales de cara a las próximas elecciones municipales
La asociación trasladó a Xan Duro que los vecinos valoran nuevas movilizaciones si continúan produciéndose episodios violentos en el barrio
La Asociación de Vecinos del Ensanche Raigame entregó este miércoles al concejal de Seguridad Ciudadana de Santiago, Xan Duro, 480 firmas de compostelanos para reclamar medidas contra los problemas de seguridad, tráfico de drogas y altercados vinculados al ocio nocturno que denuncian en distintos puntos del barrio. La reunión se produce apenas unos días después de la concentración celebrada en la Praza Roxa para exigir actuaciones ante una situación que los residentes consideran cada vez más preocupante.
Entre las principales demandas trasladadas al edil figuran el cierre de los locales Stilo y TNT, el desmantelamiento de los denominados narcopisos que los vecinos sitúan en las calles Santiago de Chile y Alfredo Brañas, un mayor control del tráfico de drogas en las inmediaciones de parques infantiles y el refuerzo de la vigilancia sobre licencias, horarios, aforos y niveles de ruido de los establecimientos de ocio nocturno. También solicitan más presencia policial en las zonas conflictivas, inspecciones nocturnas periódicas, sanciones frente a las aglomeraciones y peleas en la vía pública y la instalación de sonómetros urbanos con datos abiertos.
Estudian nuevas movilizaciones
Tras el encuentro, el portavoz de Raigame, Xosé Manuel Durán, aseguró que la reunión transcurrió en un tono cordial, aunque lamentó la ausencia de compromisos concretos por parte del gobierno local. Según explicó, la asociación trasladó al concejal que los vecinos están valorando nuevas movilizaciones si continúan produciéndose episodios violentos en el barrio.
"Le adelantamos que cada acto violento que se produzca tendrá una contestación en la calle", señaló Durán, quien apuntó que entre las opciones que estudian figuran cortes de tráfico o sentadas pacíficas. El portavoz insistió en que las administraciones deben actuar con carácter preventivo y no únicamente cuando se producen incidentes graves.
Los vecinos consideran que los problemas ya no se limitan a la franja nocturna ni a puntos concretos del Ensanche. "Antes era por la noche, pero ahora pasa a cualquier hora", afirmó Durán, quien sostiene que la sensación de inseguridad se ha extendido por distintas zonas del barrio y se ve agravada por la presencia de puntos de venta de droga y pisos vinculados a la prostitución.
Durante la reunión, Raigame volvió además a reclamar información sobre las actuaciones de control realizadas por la Policía Local en los locales de ocio nocturno. La asociación asegura que lleva meses solicitando datos sobre denuncias, inspecciones y expedientes relacionados con licencias, aforos, horarios o presencia de menores en estos establecimientos, sin haber recibido todavía la documentación requerida.
Además, la organización sostiene que la aplicación estricta de la normativa municipal sobre ocio nocturno contribuiría a reducir buena parte de los conflictos que se producen en la calle. "No hacerla cumplir está ocasionando el incremento de la sensación de inseguridad", recoge el documento entregado este miércoles al responsable municipal de Seguridad.
Trasladar la parada de A Rosa a la Intermodal
Uno de los asuntos que sí abordó el concejal fue la situación de la parada provisional de autobuses interurbanos de A Rosa. Según Durán, desde el Concello se les trasladó que sigue sobre la mesa la posibilidad de trasladarla a la estación Intermodal, una vieja reivindicación vecinal por los problemas de tráfico y convivencia que, a su juicio, genera en la zona.
Propuestas para las elecciones municipales
Durán advirtió además de que los vecinos perciben una creciente preocupación tras los últimos episodios registrados en el Ensanche y reclamó que las administraciones "dejen de minimizar" el problema. En este sentido, avanzó que Raigame prepara un dosier que presentará a todos los grupos políticos municipales para que incorporen sus propuestas en los programas electorales de cara a las próximas elecciones locales.
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