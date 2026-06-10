Servizos sociais
Raxoi e USC lanzan un proxecto piloto para automatizar a concesión das bolsas de comedor
‘Axudas a un click’ procura simplificar o proceso de solicitude e tramitación
"Permítenos ir un paso máis alá coa convocatoria", afirma María Rozas
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, deu conta este martes do acordo de colaboración co grupo de investigación Armela da USC co que se pon en marcha unha experiencia piloto para simplificar o proceso de solicitude e tramitación das bolsas de comedor escolar. O proxecto, denominado 'Axudas a un click', ten como obxectivo reducir en ata un 80 por cento o tempo de tramitación e evitar que as familias que teñen dereito ás axudas non as soliciten por descoñecemento ou por dificultades no procedemento.
A tenenta de alcaldesa explicou que esta colaboración "permítenos ir un paso máis alá coa convocatoria das bolsas de comedor, despois de que tiveramos feito unha importante aposta orzamentaria por chegar ao maior número posible de familias". Neste sentido, lembrou que o presuposto destinado a estas axudas "pasou en 10 anos de 85.000 euros a 1,1 millóns de euros, de maneira que temos 1.900 nenos e nenas beneficiarias dunha poboación de 3.500 menores de entre 3 e 12 anos".
Reducir os atrancos que atopan as familias
Pola súa banda, a investigadora principal de Armela e catedrática de dereito da USC, Alba Nogueira, explicou que a colaboración fai parte do programa de aceleración da transferencia de coñecemento en ciencias sociais da Universidade, e pretende poñer o foco "nos atrancos burocráticos que lle afectan especialmente ás persoas en situación de vulnerabilidade".
Nese sentido, apuntou a que os informes de Cáritas din que "seis de cada dez persoas en situación de vulnerabilidade non acceden ás axudas previstas para elas, fundamentalmente por déficit de información, por sobrecarga burocrática e pola fenda dixital".
Invertir o procedemento
Fronte ás dificultades de acceso ás axudas que implican factotes como a fenda dixital ou o descoñecemento, o traballo que vai desenvolver o grupo de investigación Armela trata de invertir o procedemento habitual, de maneira que o Concello sería proactivo para identificar de oficio ás familias potencialmente beneficiarias das bolsas. Trátase, tal e como explicou a concelleira, "de ter unha administración proactiva, de seguir un modelo similar ao do borrador da declaración da renda, que os contribuintes só teñen que aceptar ou modificar".
Desta maneira, no proxecto vanse desenvolver tres novidosas aplicacións: a solicitude proactiva con precarga automática dos datos do padrón e da información tributaria; a supresión da carga documental mediante a plataforma de intermediación de datos e validación automática co centro escolar e, por último, o redeseño integral do procedemento administrativo para que sexa fácilmente realizable desde o teléfono móbil, con apoio presencial. O obxectivo é que poida comezar a aplicarse no curso 2027-2028.
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