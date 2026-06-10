Nuevo proyecto
La sala Capitol de Santiago acoge los rodajes de la nueva película de María Vázquez: una historia de la Galicia rural de los 90
La mítica sala de conciertos compostelana y una Alameda en plena Ascensión son algunos de los escenarios de ‘Un Deus que non baila’, filme que dirige el amesano Pedro Díaz
Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.
Santiago, todo un escenario de película
Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado 2025, récord histórico en número de rodajes.
Una cifra que no parece que se vaya a detener este 2026, un año que comenzó con las grabaciones de la nueva serie de Netflix Lobo y en el que, a lo largo de las últimas semanas, hemos podido ver por las calles compostelanas cómo se llevan a cabo las grabaciones de otros títulos como la comedia rural gallega Animal o el filme Outono.
'Un Deus que non baila', una película ambientada en Santiago y sus alrededores
No solo eso. Y es que, desde hace unos días, Santiago y sus alrededores —localizaciones entre las que se encuentran Brión, Outes, Bastavaliños, A Baña, Coristanco, Ames y Negreira— acogen los rodajes de un nuevo proyecto.
Se trata de Un Deus que non baila, filme en gallego del cineasta amesano Pedro Díaz —que, en principio, iba a recibir el nombre de Serenade, un Deus que non baila— en la que aborda nuevas formas de familia, el peso de la religión y la búsqueda de la libertad a través de diferentes generaciones de la Galicia rural de finales de los años 90.
«A idea xorde das moitas viaxes que fixen desde Ames e Santiago ata Madrid, onde levo 12 anos vivindo e traballando, e preguntándome moitas veces, case coma unha psicoanálise, de onde veño, por que son quen son e como a nosa herdanza cultural condiciónanos a día de hoxe», señala el cineasta Pedro Díaz, que reconoce que, a partir de ese psicoanálisis, «apareceron personaxes que me rodearon toda a vida».
«Algúns son máis reais, outros máis ficticios e hainos que son unha mestura de moitos», añade Díaz.
Protagonizada por María Vázquez y rodada en la sala Capitol y una Alameda abarrotada durante la Ascensión
Unos personajes cuyos papeles protagonistas recaen en tres mujeres: Ana Santos (Rapa), Bruna Cusí (Verano 1993) y María Vázquez (Matria, Los pequeños amores), una actriz, esta última, en la que Díaz pensó desde el primer momento.
«A segunda versión do guión xa estaba escrita para María Vázquez. Cando lle presentei o proxecto era case coma ir a por todas, xa que escribir poñéndolle a cara a un personaxe é moi perigoso, porque despois, se recibes un non, custa moito cambiarlle a cara a esa figura que tes sobre o papel. Neste caso, tiven a inmensa sorte de que María quixo participar. A partir de aí, foron xurdindo máis nomes. Non podo estar máis contento co reparto do filme, no que se atopan Federico Pérez, Miguel de Lira, Ana Santos e Iria Chouza, unha nena para a que esta é a súa primeira película e que penso que vai ser un descubrimento para toda a industria», enfatiza Pedro Díaz, que ha atendido a EL CORREO GALLEGO durante los rodajes del filme realizados esta semana en la sala Capitol y que llegaron este martes a su fin en la capital gallega después de que, durante las fiestas de la Ascensión, se grabasen algunas escenas en una abarrotada Alameda.
«Foi moi bonito rodar na Alameda durante as festas, todo cheo de xente. Levaba moito tempo sen ir e recordoume moito a miña infancia», explica Díaz.
Un retrato de la Galicia de los años 90
Ambos espacios, junto a otras localizaciones de Brión, Outes, Bastavaliños, A Baña, Coristanco, Ames y Negreira, ambientan una película que, en palabras de su director, «pretende ser un retrato dos anos 90 no que se poden identificar moitas persoas criadas nun entorno rural como son as beiras de Santiago de Compostela, nun val como o Val da Maía, no que convivía o tradicional e o moderno».
Una época a la que nos traslada Un Deus que non baila a través de María (María Vázquez), una mujer que quiere cumplir el último deseo de su madre meses antes de su fallecimiento: que su nieta —la hija de María— haga la primera comunión.
Será entonces cuando una nueva monja —a la que pondrá cara Bruna Cusí— se cruce en su camino al llegar, de forma temporal, a la parroquia de la localidad gallega en la que residen entre muchos rumores sobre los motivos que la llevaron hasta allí.
«Máis aló da trama, esta película fala da importancia das nosas avoas e das nosas nais. Somos un cúmulo de todo o que nos ensinaron e dos esforzos dos nosos pais para construír unha liberdade da que a día de hoxe estamos desfrutando», señala Díaz, que espera llevar este largometraje a las salas de cine el próximo año.
Una coprodución hispano-portuguesa
La película es una coprodución hispano-portuguesa en la que participan Mandrágora Cinema, Salon Indien Films, Matriuska Producións, Nu Boyana Portugal y Serenade Cinema AIE en colaboración con RTVE y Movistar Plus+.
Además, cuenta con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).
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