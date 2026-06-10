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Rehabilitación

«Nova vida» no pavillón de Santa Isabel coa inversión estatal de 2,3 millóns

Blanco e Sanmartín reivindican os froitos da colaboración entre as administracións na súa visita institucional ao remodelado polideportivo

A alcaldesa de Santiago e o delegado do Goberno en Galicia, co resto de participantes na inauguración institucional.

A alcaldesa de Santiago e o delegado do Goberno en Galicia, co resto de participantes na inauguración institucional. / Cedida

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K.M.

Santiago

O restaurado pavillón de Santa Isabel comeza «unha nova vida en beneficio das compostelás e dos composteláns», subliñou onte o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, na súa visita ao polideportivo tras unhas obras nas que o Executivo central investiu 2,3 millóns a través do Programa Pirep (Plan de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos).

Nun acto no que estivo acompañado pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, así como polo subdelegado do Goberno na provincia, Julio Abalde, e o arquitecto redactor do proxecto e director da obra, Jorge Barata, subliñou «o gran acerto» deste programa para modernizar os servizos públicos, e lembrou que a través da liña Local e Autonómica houbo intervencións por valor de 7,5 millóns en dous centros educativos e outros tantos deportivos.

Colaboración institucional

Ante representantes dunha ducia de asociacións e clubes deportivos que usan Santa Isabel, incidiu en que a través do Pirep Local Santiago recibe 3,3 millóns -incluíndo Vite- e 3,9 do autonómico, con actuacións nos CEIP Mestre Rodríguez Xixirei e no IES Lamas de Abade.

Apelou «á colaboración entre administracións» e reivindicou a aposta da administración estatal pola cidade, como máis de 300 millóns para a súa transformación con proxectos como a Estación Intermodal ou a nova depuradora, por un importe de 50 millóns cada un deles, aos que se suman os 100 millóns para as obras do Hostal, o enlace orbital e a r eformar da pista do aeroporto Rosalía de Castro.

Melloras en Santa Isabel

No caso concreto de Santa Isabel, mellorouse a eficiencia enerxética, accesibilidade, seguridade, sustentabilidade e conservación; ademais de rehabilitar a fachada e a cuberta con illamento térmico ou a renovación de duchas, aseos e da piscina, entre outras accións.

Goretti Sanmartín celebrou a reforma integral do que calificou como o «buque insignia» do deporte compostelán, e enmarcou a actuación na liña de recuperación de infraestruturas deportivas como a renovación do Pavillón de Vite e a reforma das envolventes do estadio Vero Boquete.

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