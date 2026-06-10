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Rehabilitación

Segue a aposta pola vivenda pública: Raxoi dispón 3 millóns para adquirir inmobles en desuso na cidade histórica

A alcaldesa e o concelleiro de Urbanismo presentan unha iniciativa para incrementar o parque de vivenda en réxime de alugueiro e a prezos accesibles

O concelleiro Iago Lestegás e a alcaldesa Goretti Sanmartín en rolda de prensa

O concelleiro Iago Lestegás e a alcaldesa Goretti Sanmartín en rolda de prensa / cedida

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

"Aproveitar mellor o que xa está construído" e superar a "ineficencia dos edificios baleiros dentro do parque residencial", son dous dos obxectivos mencionados polo concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, na presentación este mércores dunha nova iniciativa do goberno local para a adquisición pública de "edificios en desuso na cidade histórica, rehabilitalos e dedicalos a vivenda accesible en réxime de alugueiro", puntualizou a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Para esta compra de inmobles dende o Concello de Santiago vanse dispoñer 3 millóns de euros, dos 5,1 recadados coa cesión de tres parcelas municipais, tamén para a construción dun total de 134 vivendas "de protección con cualificación permanente", agregou Lestegás. Unha acción derivada do plan de medidas correctoras agregado á declaración de zona de mercado residencial tensionado e contribuír así dende a Administración local á conter o prezo da vivenda.

Para sacar adiante esta iniciativa o goberno local conta, pero non aínda formalmente, coa colaboración do Consorcio de Santiago, pois para resolver o problema da vivenda e frear o despoboamento da cidade vella, "é importante abrir vías de colaboración interadministrativa", asegurou a rexedora, polo que na vindeira xuntansa "se lle formulará ao Consorcio o establecemento de mecanismos de colaboración para que se encargue da rehabilitación dos inmobles que se adquiran".

A alcaldesa, que fixo mención a que xa se traballa desta maneira en consorcios doutras cidades patrimonio coma Toledo, defendeu a política de vivenda "na que levamos traballando de maneira intensa nestes tres anos, co obxectivo claro de preservar o uso residencial prioritario, a través da rehabilitación e da promoción dun parque de vivenda pública de alugueiro". Así e todo, a nova iniciativa tamén contempla a existencia neses inmobles rehabilitados de locais comerciais ou de uso sociocultural.

Sen prazos, pero con pregos moi avanzados

O edil de Urbanismo asegurou que tratan de axilizar o máximo posible a licitación desta oferta pública de adquisición, mais non quixo dar ningún prazo nin afirmar se es convocatoria será posible neste ano.

Neses pregos nos que están a acabar de traballar os equipos técnicos do Concello fixaranse as condicións que deben cumprir aqueles propietarios de inmobles baleiros e en desuso que queiran facer unha oferta de compra a Raxoi, entre elas que deben ser edificios catalogados, "como o son a maioría dos da cidade histórica", asegurou Lestegás, que tamén puntualizou que a área excede "a améndoa, chegando a rúas coma a de San Pedro, Pelamios, Sar ou San Lourenzo.

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O concelleiro de Urbanismo defendeu a estratexia rehabilitadora do goberno local lembrando a activación do Rexistro de Soares, e saída a poxa pública dun dos inmobles do mesmo e tamén a rehabilitación de 5 inmobles de titularidade municipal na Caramoniña. A isto último, cuxo proxecto está agora en redacción, entre outras accións en materia de vivenda, vanse destinar os 2,1 millóns de euros restantes resultado do alleamento das tres parcelas municipais.

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