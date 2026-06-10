De la USC a Oxford, Edimburgo y Múnich: el salto internacional de tres becados de la Fundación Barrié

Rachel Elizabeth Rodríguez, Antía Castro y Sergio Blond comparten algo más que una brillante trayectoria académica en la Universidade de Santiago. Los tres han sido seleccionados por la Fundación Barrié para cursar un máster en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Tan solo les queda presentar el Trabajo de Fin de Grado (TFG) para dar por concluidas sus carreras y, después del verano, irán a los campus de Edimburgo, Oxford y Múnich para profundizar en las matemáticas aplicadas a la biomedicina, la investigación matemática o la biología molecular. Forman parte de los diez jóvenes gallegos becados este año por la entidad, con una media académica de los estudios universitarios de 8,49, que les cubrirá total o parcialmente la matrícula del programa, una ayuda única de 1.000 euros para gastos de viaje y una asignación mensual de 1.600 euros para manutención.

Rachel Elizabeth: "La experiencia me dará nuevas perspectivas y me ayudará a madurar»

Rachel Elizabeth Rodríguez José nació en República Dominicana, pero lleva viviendo en Lugo desde los cuatro años. A principios de septiembre se trasladará al Reino Unido para cursar el máster en Matemáticas Aplicadas Computacionales en la Universidad de Edimburgo.

Su interés se centra en las matemáticas aplicadas, la simulación numérica y la modelización matemática. También quiere profundizar en disciplinas ligadas a la computación y al machine learning. Aunque reconoce que se trata de un campo muy amplio, tiene claro hacia dónde le gustaría orientar su trabajo. «Me interesa la aplicación de las matemáticas a la biomedicina y la biotecnología, trabajar en simulaciones del cuerpo humano o del crecimiento tumoral para desarrollar herramientas que ayuden a avanzar en los estudios médicos», relata.

La elección de Edimburgo responde precisamente a ese perfil más práctico. «El programa ofrece una perspectiva muy aplicada. Además, algunas clases se desarrollan en el centro de supercomputación, uno de los más importantes del Reino Unido», dice.

Durante la carrera ya tuvo ocasión de acercarse a proyectos con impacto real. En unas prácticas realizadas en el Hospital Clínico de Santiago desarrolló un programa en Python para detectar isoapariencias entre medicamentos utilizados en quirófano, una herramienta destinada a reducir errores de dispensación farmacológica.

La noticia de la concesión de la beca llegó tras un proceso que recuerda con tensión. «Fue largo y hubo muchos nervios. Había salido contenta de la entrevista, pero viendo el nivel de mis compañeros fue una grata sorpresa», asegura. Ahora prepara el traslado mientras decide dónde vivirá. «La universidad tiene residencias, aunque también estoy valorando compartir piso», dice. Lo que sí tiene claro es la dimensión de la oportunidad. «Es algo que te cambia la vida. Me dará nuevas perspectivas y me ayudará a madurar», dice.

Antía Castro: "Hay muchísimas asignaturas y prácticamente te construyes tu propio máster"

También desde Lugo llegará a la Universidad de Oxford Antía Castro Díaz. Nunca había vivido una experiencia académica fuera. «Me apetecía probar cómo se estudiaban las matemáticas fuera de Santiago y fuera de España», dice. Buscando entre las universidades europeas de referencia encontró un programa que encajaba con una de sus principales inquietudes: todavía no sabe exactamente qué rama de las matemáticas quiere convertir en su especialidad.

Eligió el Máster en Ciencias Matemáticas. «Lo que más valoré fue que es muy optativo. Hay muchísimas asignaturas y prácticamente te construyes tu propio máster. No es como otros programas donde tienes muchas materias obligatorias», relata.

Sus intereses reflejan precisamente esa diversidad. Su Trabajo de Fin de Grado aborda el empaquetamiento de esferas, una cuestión relacionada con la teoría de números, la geometría y el análisis matemático. Paralelamente, este año realizó prácticas en el CITMaga en estadística espacio-temporal. «Me han gustado mucho ambas líneas, así que tengo varias puertas abiertas», resume.

Cuando concluya el máster espera continuar su formación mediante un doctorado. La línea de investigación que elija durante su estancia en Oxford será probablemente la que marque los siguientes años de su carrera académica.

La organización de su llegada al Reino Unido ya está prácticamente resuelta. «Una vez que te admiten en la universidad te asignan un college y te preguntan si quieres alojamiento», relata. Su respuesta fue afirmativa y ya tiene garantizada una plaza. «Creo que será un piso compartido. Todavía no sé exactamente dónde, pero estaré a menos de quince minutos caminando de la universidad», aclara.

Antes de marcharse aprovechará el verano para despedirse de su etapa universitaria. Tiene previsto viajar a Madeira con sus amigos de carrera y pasar tiempo con familiares y amistades.

Sergio Blond: "Esta ayuda económica es muy importante porque me permite no depender de mis padres"

Por su parte, Sergio Blond Sánchez emprenderá un camino ligado a la investigación biomédica. Natural de Pontevedra, acaba de terminar el grado en Biotecnología y cursará el Máster en Biología Humana: Principios de la Salud y la Enfermedad en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich.

La idea de continuar sus estudios en el extranjero comenzó a tomar forma al inicio de este curso. «Me apetecía salir de España para mejorar idiomas y conocer otros lugares», manifiesta. Tras analizar distintas opciones encontró en la universidad alemana el programa que mejor se ajustaba a sus intereses. «Está muy bien posicionada dentro del ámbito de la biología y el contenido encajaba perfectamente con lo que quiero estudiar», cuenta.

Su vocación está en la biología molecular aplicada a la biomedicina. «Me interesa comprender los mecanismos moleculares que explican cómo funciona el cuerpo humano y cómo las enfermedades afectan a esos mecanismos», aclara.

Durante la carrera ya acumuló experiencias internacionales y de investigación. En tercero cursó un Erasmus en la Universidad de Mánchester y también realizó una estancia en el CiMUS, dentro del grupo DNA Repair and Genome Integrity, donde trabajó con tecnologías de biología molecular como la PCR.

Sobre sus cuatro años en la Santiago hace un balance positivo. «Estoy satisfecho tanto con la formación recibida como con la experiencia de vivir en esta ciudad», comenta. De cara al futuro, tiene claro que quiere seguir vinculado a la investigación. «Después del máster me gustaría hacer una tesis doctoral y trabajar en investigación, ya sea en la universidad o en una empresa», comenta.

Ser uno de los becarios de la Fundación Barrié lo valora positivamente. «La ayuda económica es muy importante porque me permite no depender de mis padres», afirma. «Además, tienes detrás una institución que te apoya y una red de antiguos becarios que genera contactos muy útiles para el presente y para el futuro».

A diferencia de muchos estudiantes que afrontan por primera vez una estancia en el extranjero, Sergio ya sabe lo que supone instalarse en otro país. Aun así, todavía le quedan por delante los trámites habituales. «Tengo que organizar toda la documentación y resolver el tema del alojamiento», concluye.

Los tres jóvenes comparten el mismo objetivo: seguir formándose al más alto nivel para ampliar conocimientos, abrir nuevas puertas y contribuir desde sus respectivas disciplinas al avance de la ciencia y la investigación.