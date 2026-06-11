BachCompostela: la Catedral de Santiago acoge la obra para órgano de Johann Sebastian Bach en 21 conciertos

La Catedral de Santiago presentó este jueves el ciclo de música de órgano BachCompostela, que supondrá la interpretación de la obra integral para órgano de Johann Sebastian Bach (1685-1750), por parte del organista Juan de la Rubia. Serán un total de 21 conciertos, programados entre octubre de 2026 y diciembre de 2028. Esta iniciativa se enmarca en las actividades culturales organizadas con motivo del Año Santo Compostelano 2027, año en el que también se cumple el cincuenta aniversario del órgano Mascioni de la Catedral.

Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Familia y profesor de la Escola Superior de Música de Catalunya, agradeció el interés por una propuesta que definió como «tan singular e integral» y explicó que la música para órgano de Johann Sebastian Bach está estrechamente vinculada a las características de cada instrumento. «No existen dos órganos iguales», recordó el intérprete, que señaló que, aunque las dos cajas del órgano de la Catedral compostelana son prácticamente idénticas, forman parte de un único instrumento con una personalidad propia.

Para el organista catalán, Bach representa «lo más parecido a la perfección musical» para quienes han dedicado su vida a este instrumento. De hecho, reconoció que su propia vocación nació gracias al compositor alemán. «Yo soy organista gracias a la música de Bach», afirmó, al recordar cómo aquellas obras que escuchó siendo niño terminaron por atraparlo. A su juicio, se trata de una música que trasciende las notas y alcanza una dimensión espiritual, arquitectónica y, en ocasiones, «sobrehumana».

La integral que interpretará en Santiago reúne más de 300 composiciones, desde grandes obras de más de veinte minutos hasta pequeños corales de apenas treinta segundos. Según explicó, el principal desafío no es únicamente abordar todo el repertorio, sino decidir cómo organizarlo. Para ello ha diseñado una distribución muy personal, agrupando las piezas por temáticas litúrgicas, religiosas y simbólicas, con programas dedicados, entre otros aspectos, a la Navidad, la Semana Santa, el simbolismo del número tres o la faceta más poética del compositor.

El ciclo de música 'BachCompostela' ofrecerá el primer concierto el próximo 8 de octubre. / L.R.

De la Rubia también destacó su especial vinculación con Santiago, ciudad a la que se siente unido desde hace más de 25 años, cuando participó durante dos veranos consecutivos en los cursos de Música en Compostela impartidos por Montserrat Torrent. Aquellas jornadas incluían clases matinales en la iglesia de San Paio y numerosas veladas musicales en la Catedral. «Poder volver ahora con un proyecto tan vital y de largo recorrido es algo de lo que estoy muy agradecido», aseguró.

El origen del ciclo BachCompostela se encuentra precisamente en una llamada telefónica realizada por el propio músico hace unos nueve meses. Así lo explicó el director musical de la Catedral, Óscar Valado, quien detalló que el ciclo se desarrollará entre octubre de 2026 y diciembre de 2028. Con una pausa durante los meses de julio, agosto y septiembre, las actuaciones tendrán lugar habitualmente el segundo jueves de cada mes. La primera cita será el 8 de octubre de 2026. Toda la información podrá consultarse en la página www.bachcompostela.es.

Juan de la Rubia, uno de los organistas más solicitados del panorama internacional

El director musical destacó asimismo que Juan de la Rubia es «uno de los organistas más solicitados del panorama internacional» y animó al público a disfrutar de su talento interpretativo. Los conciertos serán gratuitos y las entradas estarán gestionadas por la Catedral. Además, se pondrá en marcha un abono especial que ofrecerá ventajas como localidades reservadas, encuentros con el artista o visitas nocturnas al templo compostelano.

Valado quiso agradecer también el apoyo de la Fundación Catedral, del Cabildo y de todas las personas implicadas en una iniciativa que, según señaló, requiere un importante esfuerzo organizativo y una decidida apuesta por la cultura.

Por su parte, el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, recordó que la iniciativa se desarrollará en colaboración con el Palau de la Música Catalana, que acogerá igualmente la interpretación de la integral bachiana a cargo del mismo organista. También agradeció la disponibilidad de Juan de la Rubia, a quien definió como un «gran maestro».

La presentación fue clausurada por el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, quien recordó que la música en general y el órgano en particular forman parte esencial de la vida del templo compostelano. Su sonido, señaló, «acompaña habitualmente las celebraciones litúrgicas, las procesiones y otros actos religiosos, además de desempeñar un papel destacado en la programación cultural». Formoso subrayó finalmente que la obra de Bach posee «una profunda dimensión espiritual» y destacó que esa música universal encuentra un marco privilegiado en «una Catedral cada vez más universal».