Servizos sociais
O centro para persoas sen fogar de Santiago encara a recta final para a súa posta en marcha
Raxoi licita os contratos de xestión e vixilancia por un total de 1,4 millóns
"Santiago sitúase na vangarda da atención aos vulnerables", afirma Rozas
O Concello de Santiago vén de iniciar a licitación dos dous contratos necesarios para a apertura do Centro Municipal de Acollida e Inclusión para Persoas sen Fogar de Belvís: o do servizo de xestión do equipamento e o do servizo de vixilancia. O inicio destes procedementos supón a recta final para a posta en marcha do centro, que en calquera caso chegará con atraso respecto dos prazos previstos inicialmente por Raxoi, xa que a intención era facelo no mes de xuño.
Os dous concursos recibiron luz verde nunha Xunta de Goberno extraordinaria celebrada o martes e suman un orzamento total de 1,4 millóns de euros. A miaor parte, 923.830,02 euros, destinarase á xestión, nun contrato que terá dous anos de duración cunha posible prórroga de doce meses máis. As empresas terán un prazo de 35 días para presentar as súas ofertas.
Dotación de persoal e recursos materiais
Os pregos recollen os recursos humanos necesarios para atender o equipamento. O cadro de persoal constará dunha persoa coordinadora e un mínimo de catro técnicos de intervención social, que se encargarán de deseñar os proxectos de intervención cos usuarios, facilitar actividades formativas e de lecer, ou apoio nas actividades básicas do día a día. Tamén contempla o persoal de limpeza e o suministro de recursos materiais.
Ademais, a Xunta de Goberno aprobou a apertura do expediente de licitación do servizo de vixilancia do centro, cun orzamento base de licitación de 475.507,32 euros, IVE incluído. O contrato será tamén por dous anos, cunha prórroga dun ano máis. Neste caso, as empresas interesadas terán 15 días para presentar ofertas.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, acompañada pola xefa de servizo, Teresa Furelos, e de sección, Eva González, reiterou "o orgullo do Concello de Santiago por situarse á vangarda da atención das persoas máis vulnerables, cun equipamento pioneiro en Galicia". Rozas sinalou que "non se trata só de darlle un teito ás persoas sen fogar, senón de prestar unha atención integral para a súa recuperación persoal e social".
Selección de usuarios
A concelleira explicou que mentres se resolve esta licitación, o departamento de Servizos Sociais iniciou xa o proceso para seleccionar ás primeiras usuarias do equipamento. Porase en marcha con 14 prazas en total, se ben, tal e como explicou a concelleira, a autorización da Xunta de Galicia permitiría ampliar ese número.
Na súa comparecencia, Rozas aproveitou para agradecer o traballo de Furelos, no seu último día por mor da súa xubilación. A ata hoxe xefa de servizo declarouse orgullosa de participar "neste proxecto que vai ser unha referencia en Galicia".
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