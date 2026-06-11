Buscar aparcamiento en la Praza de Abastos de Santiago: el quebradero de cabeza diario de clientes y proveedores

Comprar pescado fresco, carne, frutas o verduras en el Mercado de Abastos de Santiago sigue siendo una costumbre más que arraigada para cientos de compostelanos y vecinos de municipios cercanos. Sin embargo, quienes optan por acudir en coche se encuentran con una realidad cada vez más patente: las dificultades a la hora de encontrar estacionamiento y la necesidad de recurrir a los aparcamientos de pago de la zona. Unas dificultades a las que no solo tienen que hacer frente los propios clientes, sino que también afecta a los propios trabajadores de la plaza o a los proveedores y transportistas que abastecen diariamente a los puestos del mercado.

"Fue mi mujer ahora a comprar y, como no hay sitio para aparcar, espero aquí en el coche a ver si se va alguien o a que acabe mi mujer de comprar y ya nos vamos". Aparcado en doble fila en la Praza de San Fiz de Solovio, uno de los puntos más codiciados para quienes acuden al mercado, Juan observa desde el interior de su vehículo el ir y venir de coches en la zona ORA.

Esta escena se repite a diario en el entorno de la Praza. Conductores que esperan a que quede libre una plaza, compradores que optan por el autobús urbano o por ir a pie, o incluso usuarios que prefieren aparcar el coche más lejos para evitar el tráfico del casco histórico. Todo por la misma razón: aparcar cerca del mercado se ha convertido en una tarea cada vez más complicada.

Las opciones existen, pero todas tienen alguna pega. O hay pocas plazas donde dejar el coche y están muy solicitadas o implican caminar varios minutos cargado con la compra o suponen un gasto añadido para quienes acuden al mercado en coche.

La zona ORA de San Fiz: la más cercana, pero la más difícil

La zona más cercana para dejar el coche si acudes a Abastos es la zona ORA de San Fiz de Solovio. Tiene pocas plazas, pero es la más cercana, a apenas unos metros del mercado. Una buena opción para muchos pero no exenta de complicaciones.

Vehículos aparcados en la zona ORA de San Fiz de Solovio este jueves / A. B.

Se trata de una zona azul de corta duración (se permite aparcar durante un máximo de 1 hora) entre las 8.00 y las 14.00 h., ya que a partir de esta hora es peatonal y no pueden acceder los vehículos. Esta opción es, además, la más económica: el mínimo son 0,15 euros (20 minutos) y el máximo 0,55 euros (1 hora). Además, una vez finalizado el tiempo para aparcar deberá rotar el vehículo, que no podrá utilizar la zona hasta que pasen dos horas.

Belvís, el parking más barato... pero no apto para todos

Uno de los parkings más cercanos a Abastos es el aparcamiento público de Belvís, que es además uno de los más baratos de la capital gallega. Situado a unos cinco minutos de la Praza, cuenta sin embargo con una gran dificultad: la rúa das Trompas, una subida que "es un infierno" para muchos, especialmente para personas mayores como Marga: "Todos dicen que es el más barato, pero aparcar ahí no es para mí. A mi edad es imposible subir esa cuesta y ya si tengo que bajar con la compra llego abajo rodando".

La subida de la rúa das Trompas es una limitación para muchos usuarios del Mercado de Abastos / A. B.

Además, no cuenta con demasiadas plazas, solo 120, que pueden resultar escasas en muchos momentos, especialmente a primera hora del día cuando a los usuarios de la Praza se suman los padres de los niños de los colegios cercanos, como Compañía de María, Doña Enma o San Francisco Javier, que disponen de 30 minutos gratuitos para dejar y recoger a sus hijos.

Cartel de completo este jueves en el aparcamiento municipal de Belvís, uno de los más utilizados por los usuarios de la Praza de Abastos / A. B.

El precio, eso sí, es más económico que en otros aparcamientos cercanos: una hora cuesta 0,99 euros (que saldría gratis en caso de presentar un ticket de compra superior a los 15 euros en la Praza), mientras que, por ejemplo, una hora y media son 1,40 euros.

Algo más cerca de la Praza de Abastos, y en la propia rúa das Trompas, se encuentra el parking del hotel de Belvís. En este caso el precio se dispara en comparación con la tarifa en el aparcamiento público. En este caso, dejar el coche durante una hora cuesta 1,85 euros, casi el doble.

Aparcamiento municipal de Belvís este jueves / A. B.

La Salle, otra de las opciones más recurrentes

Otra de las opciones más recurrentes para los compostelanos es dejar el coche en el aparcamiento de La Salle, el más caro de los aparcamientos de la zona. Situado a algo menos de 10 minutos del Mercado de Abastos, la tarifa por dejar el coche una hora supera los 2 euros.

El parking de La Salles es otra de las opciones más recurrentes para los compradores de la Praza de Abastos / Cedida

En los casos del aparcamiento municipal de Belvís y en el de La Salle, además, los usuarios cuentan con una hora gratis al presentar un tique por una compra superior a los 15 euros en el Mercado de Abastos. Una circunstancia que muchos usuarios aprovechan: "Suelo aparcar en La Salle e xa vir a tiro fijo para poder terminar todo en media hora e polo menos aproveitar o poder aparcar gratis".

Otros, como el caso de Julia, prefieren dejar el coche algo más lejos para no tener que meterse en el meollo del casco histórico. "Hai momentos que esta zona (rúas da Ensinanza y Virxe da Cerca) é un caos. Entre os coches, os autobuses, os nenos que entran no cole, os peregrinos... Eu prefiero deixar o coche por Praza Galicia ou así e vir andando porque éme máis cómodo".

En este caso, dejar el coche en el aparcamiento de Praza de Galicia tiene un coste de 1,95 euros la hora, que se reducen a 1,78 euros en caso de realizar la gestión a través de la app.

El problema de la comodidad: del autobús a ir a pie

Más allá de las tarifas, muchos usuarios coinciden en que el principal problema es la comodidad. La dificultad para encontrar plaza o la necesidad de recorrer cientos de metros cargado con bolsas y carritos acaba condicionando los hábitos de compra de parte de la clientela. "Yo ya vengo todos los días en autobús porque es más cómodo, más barato y más rápido", señala Antonio, vecino de Conxo, que acude todos los días al mercado compostelano.

Autobuses urbanos circulan por la rúa Virxe da Cerca / Antonio Hernández

Otros, incluso prefieren reorganizarse para evitar la búsqueda de aparcamiento, como en el caso de María del Carmen: "Eu no día a día veño andando desde cerca da Praza Roxa, pero se teño que comprar máis cousas tráeme o meu marido e despois venme buscar. Xa non se mete a aparcar".

Incluso muchos compradores que siguen acudiendo diariamente al mercado reconocen que la cercanía de su domicilio resulta determinante. "Nós, ao final, vivimos aquí ao lado entón non nós fai falta ter que coller o coche. Pero si que é verdad que si tivera que coller o coche, cos problemas que hai para aparcar e así, pensaríamo moito. O produto que hai aquí é increible e merece a pena, pero pasar este traballo para poder aparcar igual non é para todos", comenta un vecino del casco histórico compostelano.

Problemas también para proveedores y transportistas

Los problemas de aparcamiento no son solo una cuestión que afecta a los compradores, sino que los propios vendedores e incluso a los transportistas y proveedores, que en numerosas ocasiones fueron multados mientras trabajaban.

"A mí ya me multaron en alguna ocasión cuando estaba descargando la mercancía, pero es que no tengo más opciones, no puedo dejar el camión más lejos y tener que estar haciendo viajes con la mercancía", señala un proveedor que se encuentra descargando la mercancía por la entrada principal a la Praza de Abastos por la rúa das Ameas.

Furgonetas de proveedores descargando mercancía este jueves en la Praza de Abastos de Santiago / A. B.

Con todo, los transportistas coinciden en que habría que buscar una solución para el beneficio de todos: "A veces te dicen que te tienes que dar prisa, que no puedes estar aquí aparcado, pero es que no siempre tienes que descargar lo mismo ni hay la misma gente. Al final estoy trabajando no tomandome un café ahí sentado y si tengo que aparcar así es porque no tengo otra opción".

"Algo hai que facer, non sei o que, pero é que os problemas para aparcar son unha das cousas máis comentadas entre a xente que ven comprar. Así que hai que facer algo, porque senón ao final o que vai pasar é que a xente acabe decidindo non vir comprar aquí porque non lles compensa", coincide una placera, para la que los problemas de aparcamiento son uno de los grandes quebraderos de cabeza de los clientes.

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La calidad de los productos continúa siendo el principal atractivo y reclamación de la Praza de Abastos, pero las dificultades para estacionar y los problemas de comodidad a la hora de hacer la compra aparecen cada vez más en las conversaciones de compradores, placeros y proveedores.