Mobilidade
O informe de Eptisa conclúe que “a xestión directa é a máis vantaxosa” para os parkings das prazas de Galicia e Vigo
O estudo de concesionaria afirma que a municipalización do servizo é beneficiosa para as condicións laborais, para a sostibilidade e para a flexibilidade de cara a adaptarse ás necesidades da cidade”
O próximo xoves reunirase a Comisión técnica para o estudo da xestión dos aparcadoiros das prazas de Galicia e de Vigo. Segundo informou o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, o informe remitido a Raxoi pola concesionaria deste estudo, Eptisa, conclúe que “a xestión directa permite acadar vantaxes considerables respecto da xestión indirecta en materia de condicións laborais para os traballadores, na introdución de criterios sostibles na xestión, na calidade na prestación do servizo, na flexibilidade para adaptarse ás necesidades da cidade, e todo iso con sostibilidade económica para a administración e sen riscos legais”.
Á vista disto, dende o departamento de Mobilidade considérase “xustificada a proposta de municipalización do servizo”. Dende a concellaría de Xan Duro engaden que “adicionalmente, a xestión por sociedade pública empresarial é máis eficiente, máis sostible e máis adecuada que a xestión pola propia entida de ou por un organismo autónomo local en termos de rendibilidade económica e recuperación do investimento, ofrecendo un menor custo para o mesmo nivel de servizo".
Un longo camiño cara á municipalización
O proceso de municipalización destes aparcadoiros do centro da cidade, núcleo do Ensanche un (Praza da Vigo) e porta de entrada á cidade vella (Praza de Galicia) demorou máis do desexado para a veciñanza, para o goberno local e, sobre todo para a oposición, que fixo disto unha nova crítica á mala xestión e planificación do executivo de Goretti Sanmartín.
O certo é que o Bipartito non chegou a tempo. O contrato do aparcadoiro da Praza de Galicia, unha concesión que vencía logo de 50 anos (ao igual que o outro parking) no mes de xullo de 2025 e tivo que ser prorrogado por non haber aínda un novo modelo de xestión do mesmo. A oposición non deixou dende entón, como é o seu labor, de insistir na necesidade de levar á Comisión técnica o informe sobre o modelo máis axeitado, urxindo tamén polo remate da concesión do aparcadoiro da Praza de Vigo, en outubro deste ano.
A cuestión foi por última vez o pleno do mes de abril, a raíz dunha proposición defendida polo voceiro do grupo municipal socialista, Sindo Guinarte. Na súa resposta o concelleiro responsable desta cuestión, Xan Duro, anunciou que acababa de recibir o documento definitivo por parte da concesionaria do estudo, Eptisa, e que nos vindeiros días ser reuniría a comisión. Unha comisión creada en abril de 2025 e que, dende aquela, non volvera aínda a ter unha nova xuntanza.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes