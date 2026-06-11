O Politécnico de Santiago aposta pola FP con máis futuro laboral
O CIFP dirixido por Nicolás Espasandín reforza a súa oferta para o próximo curso con formación dual intensiva e propostas pensadas para incorporarse axiña ao mercado de traballo e formación de alta especialización
O CIFP Politécnico de Santiago abrirá o próximo curso cunha oferta ampla e claramente orientada á empregabilidade. O centro integrado, dirixido por Nicolás Espasandín desde 2021, ofrecerá 24 titulacións en distintas familias profesionais, réximes e modalidades, desde grao básico ata ciclos superiores, cursos de especialización e formacións aceleradas.
A oferta inclúe FP Básica en Carpintaría e moble; graos medios en Instalacións eléctricas e automáticas, Instalacións de telecomunicacións, Soldadura e caldeiraría, Carpintaría e moble, Operacións de laboratorio, Carrozaría, Electromecánica de vehículos automóbiles; e graos superiores en Sistemas electrotécnicos e automatizados, Sistemas de telecomunicacións e informáticos, Automatización e robótica industrial, Mantemento electrónico, Construcións metálicas, Mecatrónica industrial, Deseño e amoblamento, Laboratorio de análise, Química e saúde ambiental, Automoción e Xestión da auga. A maiores, ofertará cursos de especialización en Ciberseguridade, Robótica colaborativa, Inspección técnica e peritaxe de sinistros en vehículos e Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos.
Xestión da auga
Entre toda esa oferta, Espasandín quere poñer o foco en tres propostas. A primeira é o ciclo superior de Xestión da auga, que o centro comezou a impartir o pasado curso tras adaptar a súa formación ás necesidades das empresas. Conta con 12 prazas en modalidade dual intensiva, con cinco meses no centro e catro na empresa, xa con prácticas remuneradas desde o primeiro curso.
“Estamos tan acostumados a abrir a billa e que saia auga limpa que parece algo automático, pero detrás hai toda unha industria”, lembra o director, que insiste na importancia de formar profesionais capaces de garantir a depuración, filtrado e retorno da auga aos ríos. Segundo explica, é unha titulación con moi boa saída e demanda empresarial, especialmente por parte de compañías e servizos municipais vinculados ao ciclo da auga.
Automatización e robótica industrial
Outra das apostas será a formación de Automatización e robótica industrial combinada con módulos de Mecatrónica industrial, unha vía de alta especialización en dual intensiva con empresas como Finsa. O perfil, subliña Espasandín, resulta útil para “calquera industria que teña unha liña automatizada ou unha planta de produción”.
Montaxe de instalacións de tubaxe
A terceira liña destacada é a formación acelerada de Montaxe de instalacións de tubaxe e construción de carpintaría metálica, vinculada ao ciclo de Soldadura e caldeiraría. Trátase dunha proposta de curta duración, con formación no centro entre setembro e decembro e prácticas en xaneiro e febreiro, que permite obter un certificado profesional habilitante para traballar. Para quen queira continuar, eses módulos poden ir sumándose ata completar o ciclo.
O prazo de solicitude para a oferta de FP será do 15 ao 30 de xuño, segundo indica o director, nun contexto no que o Politécnico busca facer visible non só a variedade da súa oferta, senón tamén o seu vínculo directo co tecido produtivo. “Se o que interesa é incorporarse rápido ao mercado laboral, coa formación adaptable e á medida, a acelerada é o máis axeitado”, resume Espasandín.
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