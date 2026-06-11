Axuda mutua
«É posible recuperarse», Alcólicos Anónimos informou no Clínico
A comunidade terapéutica celebrou unhas xornadas informativas sobre esta problemática e achegase tamén ao CSC Maruxa e Coralia
Dende as 11 da mañá deste mércores o salón de entrada do Hospital Clínico foi o escenario informativo de Alcólicos Anónimos, unha iniciativa de terapia mutua nacida hai 91 anos e que se desenvolve a escala mundial.
Coma cada ano, membros desta comunidade achéganse a diferentes espazos de saúde para informar da súa actividade e explicarlle á cidadanía non só como funciona a axuda mutua, tamén para «levar unha mensaxe clara para aquelas persoas que teñen problemas co alcol: hai axuda e é posible recuperarse».
Con esta mensaxe os membros de Alcólicos Anónimos (AA) achegáronse tamén a outros centros hospitalarios galegos, coma o da Coruña, o de Pontevedra, o de Lugo, o de Ourense e o de Vigo. Pero alén disto en Compostela , o CSC Maruxa e Coralia acolleu un acto público, tamén de carácter informativo do funcionamento da comunidade AA que contou co presenza da concelleira de UMAD –Unidade Municipal de Apoio ás Drogodependencias–, Pilar Lueiro, que estivo acompañada polo edil do Partido Popular local Borja Rubio.
Neste encontro, a información ofreceuna o catedrático de Psicoloxía Clínica da Universidade Pontificia de Salamanca Alfonso Salgado Ruiz, Custodio Clase A de Alcólicos Anónimos.
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