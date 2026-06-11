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UNAS FIESTAS EN RIESGO

Sin atracciones y con la comisión agotada: O Castiñeiriño afronta un San Antón marcado por la falta de relevo generacional

Las celebraciones se reducirán este año a los actos religiosos y dos sesiones vermú al no haber voluntarios para continuar con la organización de las fiestas

Las fiestas de San Antón de este año estarán marcadas por la falta de las tradicionales atracciones infantiles y la ausencia de grandes orquestas

Las fiestas de San Antón de este año estarán marcadas por la falta de las tradicionales atracciones infantiles y la ausencia de grandes orquestas / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Las tradicionales fiestas de San Antón de O Castiñeiriño vivirán este fin de semana una edición marcada por la despedida de la actual comisión organizadora. Tras décadas al frente de los festejos, sus integrantes han decidido dar un paso al lado ante el desgaste acumulado y la ausencia de relevo generacional, una situación que ha obligado además a reducir el programa previsto para los días 13 y 14 de junio.

El principal problema no es económico, sino la falta de personas dispuestas a asumir el trabajo que implica organizar unas fiestas populares, explica José Manuel González Nande, miembro de la comisión desde 1999, a EL CORREO GALLEGO. “La gente está cansada y no aparece nadie que quiera coger la comisión ni echar una mano”, lamenta. Durante los últimos años, algunos integrantes fueron abandonando el colectivo por motivos personales, mientras que otros fallecieron, reduciendo progresivamente el número de colaboradores.

Sesión Vermú nas Festas de San Antón do ano pasado

Una de las sesiones vermú de las fiestas de San Antón en 2023 / El Correo Gallego

Sin cuotas ni aportaciones este año

Ante esta situación, la comisión intentó encontrar vecinos que asumiesen el relevo, pero la búsqueda no ha dado resultado. Finalmente, han optado por emplear los fondos acumulados durante años para celebrar una última edición de las fiestas antes de abandonar la gestión. Según explica Nande, el dinero utilizado procede del superávit generado en ejercicios anteriores y no se realizó ninguna campaña de recaudación este año, ni entre socios ni entre establecimientos comerciales.

Ausencia de atracciones infantiles y grandes orquestas

La falta de manos también ha tenido consecuencias directas sobre el programa festivo. En esta ocasión no habrá las habituales atracciones infantiles que tradicionalmente acompañaban las celebraciones. La gestión de seguros, permisos y responsabilidades asociadas a este tipo de instalaciones requiere una dedicación que la actual comisión reconoce no poder asumir con los efectivos de los que dispone.

La reducción del programa se refleja especialmente en la ausencia de las atracciones infantiles para los más pequeños

La reducción del programa se refleja especialmente en la ausencia de las atracciones infantiles para los más pequeños / Antonio Hernández

La reducción de las fiestas también se refleja en el apartado musical, ya que tampoco habrá grandes orquestas. Cabe recordar que en 2024 el cartel de San Antón contó con la presencia de la Orquesta Olympus, una de las formaciones más populares del circuito gallego de verbenas, mientras que en 2025 actuó el Combo Dominicano, otro de los referentes de las fiestas patronales en Galicia. Frente a esos precedentes, la edición de este año se limitará a actuaciones de menor formato.

La orquesta Olympus /fdv

La orquesta Olympus durante una de sus actuaciones / Redacción

Dos días de celebración

Los festejos de O Castiñeiriño arrancan este sábado 13 de junio con la misa solemne y la procesión en honor a San Antón, previstas para las 12.30 horas. A continuación habrá sesión vermú amenizada por el grupo de gaitas A Carballeira y las actuaciones musicales de la orquesta Channel y el grupo Stylo. El domingo 14 se celebrará la misa de comuniones de la parroquia y, posteriormente, una nueva sesión vermú que pondrá el punto final a las fiestas de la mano de la orquesta Channel.

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Cartel de la programación de las fiestas de San Antón 2026

Cartel de la programación de las fiestas de San Antón 2026 / El Correo Gallego

Un llamamiento para garantizar el futuro

Desde la comisión esperan que la difusión de su situación sirva para despertar el interés de nuevos vecinos que quieran implicarse en la organización. De hecho, durante las celebraciones tienen previsto leer un comunicado para animar a la ciudadanía a tomar el relevo y garantizar la continuidad de unas fiestas con larga tradición en el barrio compostelano. “Lo importante es que aparezca gente que quiera coger la comisión”, resume José Manuel.

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