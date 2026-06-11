Urbanismo
Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: "Habéis roto un trozo de historia"
Los vecinos llevan varios días alertando de que los movimientos de tierras han provocado la destrucción de huertas ubicadas en la zona
El Concello de Santiago acaba de ordenar la paralización de unas obras ilegales que se estaban ejecutando en la Rúa Costiña do Monte, donde este vial conecta con la Rúa de Teo frente a una de las entradas del parque de Bonaval. Los trabajos que se estaban realizando en la zona se encontraban en una fase inicial de movimientos de tierras, pero en los últimos días causaron gran alarma entre los vecinos al comprobar que implicaban la destrucción de la vegetación y de unas huertas ubicadas en esta parcela.
Expediente urbanístico
Según explicaron fuentes de Raxoi a este diario, el Concello notificó este miércoles a la propiedad la paralización inmediata de las actuaciones y la suspensión de usos, así como la retirada de los materiales y de la maquinaria desplegados en el solar. Desde el momento de la recepción del aviso, los titulares disponen de 24 horas para cumplir estas medidas, exponiéndose a multas que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros en caso de no acatarlas. Ahora cuentan con un plazo de quince días para presentar alegaciones.
La decisión de Raxoi se produce a raíz de la apertura de un expediente de reposición de la legalidad urbanística iniciado este mismo mes. Según las fuentes consultadas, el origen del procedimiento se corresponde con el incumplimiento de la orden de reparación de un muro perimetral en las parcelas 21-24 de la Rúa Costiña do Monte. Las causas, precisan, son la ejecución de obras no ajustadas al título habilitante y la realización de actuaciones sin permiso, consistentes en la instalación de una valla metálica y la realización de movimientos de tierras.
Indignación vecinal
Las parcelas se corresponden con el ámbito PERI-5R, contemplado en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como urbanizable, pero la devastación de la vegetación y de las huertas pilló por sorpresa a los vecinos, que expresaron su indignación tanto en las redes sociales como en el propio terreno. En la valla metálica pueden leerse carteles escritos a mano con frases como "Habéis roto un trozo de historia" o "Habéis roto vida. Estos árboles respiraban por nosotrxs".
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