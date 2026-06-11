La Alameda de Santiago se convierte en un parque de emergencias con la Semana de la Prevención de Incendios

Más de 700 escolares aprenderán esta semana en Santiago cómo actuar ante un incendio, utilizar un extintor o realizar una reanimación cardiopulmonar. El escenario será la Alameda compostelana, que acoge este jueves y viernes una nueva edición de la Semana de la Prevención de Incendios, una iniciativa impulsada por los Bomberos de la capital gallega en colaboración con la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), que acercará durante las dos jornadas el trabajo de los servicios de emergencia a niños, familias y ciudadanos.

La actividad, que celebra su tercera edición en Santiago, se desarrollará en horario de 09.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Aunque las mañanas estarán especialmente orientadas a la participación de centros educativos, la organización recuerda que cualquier persona puede acercarse a visitar el recinto durante toda la jornada.

Los camiones de los Bomberos de Santiago siempre despiertan gran interés / Antonio Hernández

Aprender a actuar ante una emergencia

Según explica Elías Rodríguez, bombero del parque santiagués y responsable de la organización del evento, está prevista la participación de varios colegios, lo que supondrá la asistencia de alrededor de 700 alumnos a lo largo de los dos días. “La idea es llegar a la ciudadanía y transmitir consejos de prevención de incendios y de reducción de riesgos en el hogar”, señala.

Entre las actividades previstas destaca la denominada “casita de humo”, un hinchable con humo artificial e inocuo en el que los participantes aprenderán cómo reaccionar en caso de incendio. Los bomberos explicarán cuestiones básicas como desplazarse agachados para encontrar aire más limpio, orientarse en espacios con visibilidad reducida o mantener la calma durante una emergencia.

Cartel promocional de la Semana de la Prevención de Incendios / Cedida

La programación incluirá además talleres sobre el uso correcto de extintores, demostraciones prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP) impartidas por personal del 061 y diferentes propuestas divulgativas dirigidas a todos los públicos.

Exposición de vehículos y material de emergencias

La Semana de la Prevención contará también con la colaboración de Protección Civil, Policía Local de Santiago, Policía Nacional y el servicio de emergencias sanitarias. Los asistentes podrán conocer de cerca algunos de los vehículos utilizados por estos cuerpos, acceder a material de intervención y descubrir cómo trabajan los profesionales que participan diariamente en situaciones de emergencia.

Varios maniquíes mostrarán los distintos trajes y equipos de protección individual empleados en incendios, rescates y otras intervenciones / Antonio Hernández

Uno de los espacios más llamativos será la exposición de equipamiento de los bomberos. A través de varios maniquíes se mostrarán los distintos trajes y equipos de protección individual empleados en incendios, rescates y otras intervenciones, junto con explicaciones sobre las herramientas específicas utilizadas en cada servicio.

Además, la Policía Local ofrecerá una actividad con gafas que simulan los efectos del consumo de alcohol, una experiencia que suele despertar el interés tanto de los más pequeños como de los adultos.

Efectivos de la Policía Local de Santiago en la edición pasada de la Semana de la Prevención / Antonio Hernández

La iniciativa forma parte de una campaña que se desarrolla en distintas ciudades españolas con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención y acercar los servicios de emergencia a la población. Durante dos días, la Alameda compostelana se convertirá así en un gran espacio de aprendizaje práctico donde conocer mejor cómo actuar ante situaciones de riesgo y quiénes están al otro lado cuando se produce una emergencia.