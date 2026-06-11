Literatura infantil
Unha historia de monstros, fútbol e amizade da man dun mestre de La Salle: 'El superchute de Enzo'
O escritor compostelán J. Santoro Gallego presenta na Libraría Follas Novas a primeira peza da colección 'Monstruoso F.C.' dirixida á cativada de entre 6 e 8 anos
Logo de participar na Feria del Libro de Madrid, J. Santoro Gallego (Compostela, 1983) trae a Santiago a súa segunda obra de literatura infantil: El superchute de Enzo, unha historia de fútbol e amizade protagonizada por monstros e dirixida a rapazas e rapaces de entre os 6 e os 8 anos. O encontro co público infantil e familiar é ás 17 horas deste xoves na Libraría Follas Novas.
El superchute de Enzo constitúe o primeiro libro da nova colección de Carambuco Ediciones, 'Monstruoso F.C.', e vén ilustrada por Lucía Barrios. Trátase dunha historia que se desenvolve no Castillo Aullido, unha escola cuxas alumnos xamais escoitaran falar de fútbol. Trátase dun ogro que come o balón, dunha vampira que regatea ao vóo e Enzo, un neno lobo cun superchute incrible.
Estes tres monstruíños descobren o chamado 'deporte rei' da man de Mr. Frank, o profesor de Educación Monstruofísica. J. Santoro Gallego tamén e mestre de Educación Primaria no colexio La Salle, polo que "a experiencia no ámbito educativo ocupa un lugar central na súa literatura", explican dende a editora. Case dúas décadas de experiencia neste ámbito permítenlle coñecer "de primeira man os intereses, inquedanzas, códigos e formas de entender o mundo" dende a óptica dos cativos.
O autor e a colección
Con El Superchute de Enzo, J. Santoro Gallego dá un novo paso na súa traxectoria dentro da literatura infantil, logo de publicar Agencia mágica de Vetectives, o seu debut como escritor, do que tamén fixo presentación o pasado mes de abril en Follas Novas (Montero Ríos, 37). Con este no libro que agora trae "o escritor amplía o seu universo creativo e mantén a apuesta pola aventura e a fantasía como ferramentas para conectar co público infantil e fomentar o hábito lector".
El Superchute de Enzo, que xa está dispoñible nas librerías e tamén en liña, inaugura o universo de Monstruoso F.C., unha colección que manterá como protagonistas os alumnos de Castillo Aullido e da que formará parte, proximamente, Zombinho, el delantero de ultratumba, que verá a luz no mes de setembro.
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