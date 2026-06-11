Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra ilegal'Señoras en bicicleta’RaigameVivenda públicaGuerra en Oriente Medio
instagram

Literatura infantil

Unha historia de monstros, fútbol e amizade da man dun mestre de La Salle: 'El superchute de Enzo'

O escritor compostelán J. Santoro Gallego presenta na Libraría Follas Novas a primeira peza da colección 'Monstruoso F.C.' dirixida á cativada de entre 6 e 8 anos

J. Santoro Gallego e 'El superchute de Enzo' estarán este xoves en Follas Novas

J. Santoro Gallego e 'El superchute de Enzo' estarán este xoves en Follas Novas / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Logo de participar na Feria del Libro de Madrid, J. Santoro Gallego (Compostela, 1983) trae a Santiago a súa segunda obra de literatura infantil: El superchute de Enzo, unha historia de fútbol e amizade protagonizada por monstros e dirixida a rapazas e rapaces de entre os 6 e os 8 anos. O encontro co público infantil e familiar é ás 17 horas deste xoves na Libraría Follas Novas.

El superchute de Enzo constitúe o primeiro libro da nova colección de Carambuco Ediciones, 'Monstruoso F.C.', e vén ilustrada por Lucía Barrios. Trátase dunha historia que se desenvolve no Castillo Aullido, unha escola cuxas alumnos xamais escoitaran falar de fútbol. Trátase dun ogro que come o balón, dunha vampira que regatea ao vóo e Enzo, un neno lobo cun superchute incrible.

Estes tres monstruíños descobren o chamado 'deporte rei' da man de Mr. Frank, o profesor de Educación Monstruofísica. J. Santoro Gallego tamén e mestre de Educación Primaria no colexio La Salle, polo que "a experiencia no ámbito educativo ocupa un lugar central na súa literatura", explican dende a editora. Case dúas décadas de experiencia neste ámbito permítenlle coñecer "de primeira man os intereses, inquedanzas, códigos e formas de entender o mundo" dende a óptica dos cativos.

O autor e a colección

Con El Superchute de Enzo, J. Santoro Gallego dá un novo paso na súa traxectoria dentro da literatura infantil, logo de publicar Agencia mágica de Vetectives, o seu debut como escritor, do que tamén fixo presentación o pasado mes de abril en Follas Novas (Montero Ríos, 37). Con este no libro que agora trae "o escritor amplía o seu universo creativo e mantén a apuesta pola aventura e a fantasía como ferramentas para conectar co público infantil e fomentar o hábito lector".

Noticias relacionadas y más

El Superchute de Enzo, que xa está dispoñible nas librerías e tamén en liña, inaugura o universo de Monstruoso F.C., unha colección que manterá como protagonistas os alumnos de Castillo Aullido e da que formará parte, proximamente, Zombinho, el delantero de ultratumba, que verá a luz no mes de setembro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
  2. El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
  3. La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
  4. Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
  5. Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera
  6. Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
  7. Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
  8. El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes

Unha historia de monstros, fútbol e amizade da man dun mestre de La Salle: 'El superchute de Enzo'

Unha historia de monstros, fútbol e amizade da man dun mestre de La Salle: 'El superchute de Enzo'

La Alameda se convierte en un parque de emergencias con la Semana de la Prevención de Incendios

Sin atracciones y con la comisión agotada: O Castiñeiriño afronta un San Antón marcado por la falta de relevo generacional

O IES Marco do Camballón combina empregabilidade e seguimento personalizado

O IES Rosalía de Castro reivindica a especialización para formar os perfís que demandan as empresas

O IES San Clemente reforza a formación en ciberseguridade e IA para responder á demanda das empresas

O IES San Clemente reforza a formación en ciberseguridade e IA para responder á demanda das empresas

A bici, ou como as mulleres do século XIX ocuparon o espazo público

Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: "Habéis roto un trozo de historia"

Tracking Pixel Contents