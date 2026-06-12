ACCIDENTES DE TRÁFICO
Un herido leve en Santiago tras una aparatosa colisión entre dos coches en la avenida de Barcelona
Un particular dio avisó al 112 y señaló que una de las personas implicadas se encontraba "aturdida" y con sensación de mareo
Nuevo accidente de tráfico este viernes en Santiago. En esta ocasión el siniestro se ha producido en la avenida de Barcelona y tras el mismo, una persona ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios después de un aparatoso choque entre dos turismos.
Según informan fuentes del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el aviso fue recibido a las 09:10 horas a través de la llamada de un particular que no ha estado implicado en el accidente. Esta persona comunicó que dos vehículos habían colisionado a la altura del número 19 de la citada vía y señaló que una de las personas que viajaba en uno de los coches se encontraba "aturdida" y con sensación de mareo.
Tras recibir la alerta, el 112 movilizó a los servicios de emergencia. El 061 confirmó posteriormente que atendió a una persona en el lugar de los hechos, si bien desde el centro de coordinación no han podido precisar a este diario si finalmente fue trasladada a un centro sanitario. También fue informada la Policía Local de Santiago, cuyos agentes se desplazaron al lugar para gestionar el tráfico y elaborar el pertinente atestado.
No han trascendido las circunstancias del accidente
Un vídeo grabado por un viandante en los minutos posteriores al accidente muestra la presencia de una ambulancia del 061 en la zona y varios vehículos detenidos mientras se desarrollaba la intervención de los servicios de emergencia. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión ni sobre el estado de salud de la persona atendida.
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