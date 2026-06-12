El conselleiro de Cultura inaugura la exposición ‘Illa Ignorada’ en el CGAC entre protestas por la elección de la nueva directora
La muestra reúne obras nunca antes expuestas de la colección del museo, mientras la asociación Vegliota vuelve a reclamar la dimisión de responsables de la Consellería por el proceso de designación de Eva López Tarrío
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inauguró este jueves en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) la exposición ‘Illa Ignorada’, una muestra que reúne obras de la colección del museo nunca antes exhibidas al público. Fue en un acto marcado, una vez más, por las protestas de profesionales y representantes del sector artístico gallego, que cuestionan el proceso de designación de la nueva directora del centro, Eva López Tarrío.
López Campos estuvo acompañado por el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y por la propia directora del CGAC, cuya elección continúa generando controversia entre asociaciones y agentes culturales. Durante la inauguración, decenas de personas convocadas por la asociación cultural Vegliota se concentraron a las puertas del museo bajo el lema SÓSCGAC para denunciar el procedimiento seguido por la Xunta para cubrir el puesto de máximo responsable del centro.
Los manifestantes portaban pancartas y corearon consignas contra el nombramiento de López Tarrío, al considerar que el proceso no se ajustó a los criterios de transparencia y consenso que reclaman para una institución de referencia en el arte contemporáneo gallego. La protesta incluyó además la convocatoria de una asamblea abierta en el exterior del museo para debatir futuras acciones y mantener viva la movilización.
Una colección inédita
Más allá de la polémica, la jornada sirvió para presentar oficialmente ‘Illa Ignorada’, la primera gran exposición inaugurada bajo la dirección de Eva López Tarrío. Comisariada por la artista gallega Sara Donoso, la muestra permanecerá abierta hasta el 12 de febrero de 2027 y exhibe obras de la colección del CGAC que nunca habían sido expuestas, muchas de ellas incorporadas recientemente a los fondos del museo.
La exposición reúne trabajos de 16 artistas, entre ellos los gallegos Alberto Ardid, Vicente Blanco, Andrea Costas, Caxigueiro, Fina Mantiñán, Juan Carlos Meana, Ariadna Silva, Seoane y María Elena Montero, junto a otros creadores como Abel Azcona, Amparo Garrido, Regina Giménez, Antoni Muntadas, Sonia Navarro, Íñigo Royo y Regina Silveira.
El título de la muestra procede del primer poemario de Gloria Fuertes, publicado en 1950, y busca establecer un diálogo entre piezas poco conocidas o inéditas dentro de la colección del centro compostelano.
Durante su intervención, López Campos destacó que la exposición forma parte de las cerca de 70 propuestas incluidas en el programa expositivo de 2026, impulsado por la Xunta dentro de su estrategia para fomentar el acceso a la cultura y visibilizar el trabajo de los creadores gallegos.
Ampliación de la muestra de Miguel Calvo Ulloa
Coincidiendo con la inauguración de ‘Illa Ignorada’, el CGAC abrió también una ampliación de la exposición ‘Misha Bies Golas’, dedicada al artista lalinense Miguel Calvo Ulloa, uno de los fundadores del colectivo Nova Escultura Galega.
La nueva intervención, titulada ‘Sombras no Dobre Espazo’, podrá visitarse hasta el próximo 6 de septiembre y está compuesta por esculturas, móviles e instalaciones realizadas a partir de fragmentos de pergamino procedentes de procesos artesanales de curtido. La propuesta explora las relaciones entre materia, luz y sombra en un espacio concebido específicamente para el museo compostelano.
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