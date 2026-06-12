Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra ilegal'Señoras en bicicleta’RaigameVivenda públicaGuerra en Oriente Medio
instagram

O Concello de Santiago impulsa unha iniciativa para visibilizar o rural

O proxecto 'Compostela Iconográfica' distribuirá manteis ilustrados na hostalaría e trípticos nos centros de ensino

A iniciativa foi presentada este xoves no Pazo de Raxoi

A iniciativa foi presentada este xoves no Pazo de Raxoi / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

Raxoi presentou onte o proxecto Compostela Iconográfica, que ten como obxectivo visibilizar o rural coa distribución de 65.000 manteliños con ilustracións dos atractivos destas zonas de Santiago en bares e restaurantes e 4.500 trípticos e 250 carteis con mapas nos centros de ensino. As concelleiras de Turismo, Míriam Louzao, e Medio Rural, Pilar Lueiro, e Diniz Cabreira e Anxo Viqueira, representante de Sacauntos Cooperativa Gráfica presentaron a iniciativa, que se enmarca na estratexia de pór en valor os múltiples atractivos e recursos turísticos cos que conta o concello.

No tocante á comunidade educativa, Louzao indicou que a convidan "a explorar o noso patrimonio saíndo de excursión en familia e usando o mapa. Que visiten eses lugares e que vaian riscando na casiña baleira de cada un deles, levando un rexistro ata completalo e ter coñecido Compostela enteira".

Un rural moi vivo

Pola súa banda, Pilar Lueiro destacou que Compostela ten "un rural vivo, con tecido social" e apuntou a importancia de conectar o rural e o urbano. "Queremos que o alumnado de todo o concello, e das parroquias, coñeza os petróglifos de San Xoán de Fecha, os canzorros da Igrexa de San Xulián no Carballal, o dragón da igrexa de Santa María de Marrozos, a Ponte Mantible en San Caetano, a capela de San Roque na Sabugueira, ou o Dolmen de Zaramacedo en Bando", sinalou.

Noticias relacionadas y más

Os manteis ilustrados céntranse nos atractivos do rural, amosando dun xeito visual que paga a pena descubrir a outra Compostela, que ademais conta con sendas naturais e treitos dos distintos Camiños de Santiago, aos que se engadirá en breve outro atractivo de primeira orde: a Vía Verde

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
  2. El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
  3. La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
  4. Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
  5. Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera
  6. Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
  7. Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
  8. El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes

Estuvo a punto de dejarlo y ahora este compostelano es campeón mundial de culturismo: "La gente me dice que no sabe cómo soy capaz"

O Concello de Santiago impulsa unha iniciativa para visibilizar o rural

El impacto de O Son do Camiño: los hoteles de Santiago rozan el lleno y los precios se disparan

Despídese a comisión do Castiñeiriño: "Marchamos coa satisfacción de ter conseguido o campo da festa"

Conxo rinde homenaje al histórico árbol plantado por Moncho Cascarilla con una estatua tras su polémica tala

O Castiñeiriño celebra as festas de San Antón nun barrio en plena transformación e ás portas do verán

Buscar aparcamiento en la Praza de Abastos: el quebradero de cabeza diario de clientes y proveedores

Buscar aparcamiento en la Praza de Abastos: el quebradero de cabeza diario de clientes y proveedores

Verea alerta de que Santiago rexistra uns datos turísticos "moi preocupantes"

Verea alerta de que Santiago rexistra uns datos turísticos "moi preocupantes"
Tracking Pixel Contents