O Concello de Santiago impulsa unha iniciativa para visibilizar o rural
O proxecto 'Compostela Iconográfica' distribuirá manteis ilustrados na hostalaría e trípticos nos centros de ensino
Raxoi presentou onte o proxecto Compostela Iconográfica, que ten como obxectivo visibilizar o rural coa distribución de 65.000 manteliños con ilustracións dos atractivos destas zonas de Santiago en bares e restaurantes e 4.500 trípticos e 250 carteis con mapas nos centros de ensino. As concelleiras de Turismo, Míriam Louzao, e Medio Rural, Pilar Lueiro, e Diniz Cabreira e Anxo Viqueira, representante de Sacauntos Cooperativa Gráfica presentaron a iniciativa, que se enmarca na estratexia de pór en valor os múltiples atractivos e recursos turísticos cos que conta o concello.
No tocante á comunidade educativa, Louzao indicou que a convidan "a explorar o noso patrimonio saíndo de excursión en familia e usando o mapa. Que visiten eses lugares e que vaian riscando na casiña baleira de cada un deles, levando un rexistro ata completalo e ter coñecido Compostela enteira".
Un rural moi vivo
Pola súa banda, Pilar Lueiro destacou que Compostela ten "un rural vivo, con tecido social" e apuntou a importancia de conectar o rural e o urbano. "Queremos que o alumnado de todo o concello, e das parroquias, coñeza os petróglifos de San Xoán de Fecha, os canzorros da Igrexa de San Xulián no Carballal, o dragón da igrexa de Santa María de Marrozos, a Ponte Mantible en San Caetano, a capela de San Roque na Sabugueira, ou o Dolmen de Zaramacedo en Bando", sinalou.
Os manteis ilustrados céntranse nos atractivos do rural, amosando dun xeito visual que paga a pena descubrir a outra Compostela, que ademais conta con sendas naturais e treitos dos distintos Camiños de Santiago, aos que se engadirá en breve outro atractivo de primeira orde: a Vía Verde.
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- El bar de Santiago premiado como uno de los mejores de España: 'Cuando lo montamos nos decían que era una locura
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Vuelve la fiesta que hace viajar a Santiago 50 años atrás: verbena, juegos tradicionales, música y magia
- Santiago estrena una nueva conexión con Andalucía con el primer vuelo directo a Jerez de la Frontera
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- Atropello en Rosalía de Castro: dos peregrinas heridas tras perder el control del vehículo un conductor octogenario
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes