Despídese a comisión do Castiñeiriño: "Marchamos coa satisfacción de ter conseguido o campo da festa"
Celebra o seu último San Antón tras longos anos de traballo en defensa deste barrio emblemático de Santiago e das súas tradicións
As festas de San Antón que O Castiñeiriño celebra esta fin de semana terán un significado especial. Non só porque marcan a chegada do verán nun dos barrios máis dinámicos de Santiago, senón porque serán as últimas organizadas pola actual comisión de festas, un grupo de veciños que leva décadas dedicando tempo, esforzo e ilusión a manter viva unha das celebracións máis tradicionais da cidade.
Entre eles está José M. Nande, unha das caras máis coñecidas da organización. A súa vinculación coas festas remóntase á adolescencia e, desde finais dos anos noventa, converteuse nun dos principais motores dun colectivo que agora decide dar un paso ao lado. Ao seu carón traballaron ata o de agora Miguel Caeiro —actual presidente—, Luis Freire, Manuel Barbazán, Isabel Rendo, María del Valle Montero, Celia Barbazán, Esther Moure e Andres Ameneiro, falecido hai uns meses.
«Levamos moitos anos e a xente está cansa», recoñece Nande. Non fala tanto do traballo das festas en si, senón das dificultades que foron medrando arredor da súa organización. A burocracia, os trámites administrativos e a falta de remuda xeracional acabaron pesando nun grupo que durante anos foi renovándose para garantir a continuidade dunha celebración que nunca faltou á súa cita, agás durante a pandemia.
Con todo, José M. Nande prefire facer balance desde o orgullo máis que desde a nostalxia. Porque se hai algo que resume a historia recente da comisión é a súa tenacidade para conseguir unha reivindicación que parecía imposible: recuperar un campo da festa para o barrio.
Moitos anos sen contar cun campo da festa
A historia comezou en 1993, cando a expansión urbanística do Castiñeiriño obrigou a perder o espazo tradicional onde se celebraban os festexos. A partir dese momento, a comisión tivo que iniciar unha longa peregrinación por parcelas públicas e privadas, adaptando cada ano os actos ás condicións dos terreos dispoñibles para celebrar o San Antón.
«Houbo anos nos que tivemos que facer as festas en fincas que había que preparar practicamente desde cero», lembra. A situación estaba lonxe da ideal para un barrio que medraba a gran velocidade e que vía como desaparecía un dos seus espazos de encontro máis emblemáticos.
Por iso, durante anos os membros da comisión mantiveron unha idea fixa na cabeza: non abandonarían a súa responsabilidade mentres o Castiñeiriño non recuperase un lugar propio para celebrar dignamente as festas.
Ese obxectivo fíxose realidade hai apenas uns anos coa creación do actual campo da festa, un espazo multifuncional que hoxe utilizan diariamente nenos e mozos para xogar ao fútbol, andar en bicicleta ou patinar: «Foi a maior satisfacción que tivemos».
En lembranza de Andrés Ameneiro
A despedida estará marcada tamén polo recordo de Andrés Ameneiro. Os seus compañeiros queren destacar a súa implicación e a pegada que deixa nun colectivo que durante anos compartiu traballo, preocupacións e celebracións arredor dunha mesma idea: facer barrio.
Misa e procesión
O programa deseñado pola comisión de festas arrincará este sábado cunha misa ás 12.30 horas seguida da tradicional procesión en honra a San Antón. A xornada contará tamén coa participación do grupo de gaitas A Carballeira, encargado de poñerlle son á celebración máis relixiosa da festa.
A continuación chegarán o vermú e a tradicional sesión de baile, amenizados polas formacións Channel e Stylo, que serán as encargadas de marcar o ritmo na primeira das xornadas festivas.
As celebracións continuarán o domingo 14, cando a música volverá ocupar un lugar destacado da man da orquestra Channel, encargada de amenizar a sesión vermú.
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