18, 19 y 20 de junio
El impacto de O Son do Camiño: los hoteles de Santiago rozan el lleno y los precios se disparan
En plataformas de reservas como Booking, el 86 % de los establecimientos ya no tienen plazas libres para el fin de semana del festival
Las habitaciones se encarecen el doble en algunos casos
Mientras en el Monte do Gozo se ultiman todos los detalles para una nueva edición de O Son do Camiño, los alojamientos de la ciudad también se preparan para recibir a todos los festivaleros que pasarán las noches de los días 18,19 y 20 de junio en Santiago y se decantan por esta opción. Eso sí, los que no hayan reservado ya su estancia lo tendrán difícil y deberán rascarse el bolsillo porque en plataformas como Booking el 86 % de los hoteles ya no tienen habitaciones libres, y las que quedan disponibles alcanzan precios sensiblemente superiores a los de cualquier otro fin de semana del mes, en algunos casos hasta el doble.
Desde la Unión Hotelera Compostela, que concentra la mayor parte de las plazas de la ciudad, José Antonio Liñares constata que "esperamos un cheo", teniendo en cuenta que las reservas "levan un ritmo moi bo". De este modo, relata que "no noso caso –Liñares es copropietario de los hoteles Costa Vella, Altair y Moure–, estamos xa cheos e cunhas tarifas bastante boas", subrayando que "é un pouco a tónica de toda a cidade". El portavoz de la entidad matiza que "non está cheo aínda porque os establecementos poñen unha serie de filtros: os prezos son máis elevados, hai estancias mínimas e ese tipo de cousas para acadar reservas de maior calidade".
Precios de los alojamientos al alza
La presencia estimada de 40.000 personas por día para ver en directo a artistas como Katy Perry, Linkin Park o Dani Martín provoca que la disponibilidad hotelera sea poca y que las tarifas alcancen cantidades altas, según puede apreciarse en las principales páginas de reservas. El precio de una habitación doble estándar en la ciudad se mueve entre los 60 euros por noche de los establecimientos más económicos y los casi 400 euros de los hoteles de mayor categoría o mejor ubicados.
El precio medio por una noche de O Son do Camiño se mueve los 160 y los 190 euros, frente a los 100-130 euros habituales en un fin de semana normal de junio. Esto supone una subida de entre el 50 % y el 70 %, aunque en los locales más céntricos y de cuatro estrellas el incremento puede superar el 100 %.
El festival también empuja los precios al alza en las viviendas de uso turístico, tal como puede comprobarse en la plataforma Airbnb, la más popular del sector. Las habitaciones privadas se mantienen como la opción más barata, con precios medios de entre 70 y 90 euros, lo que supone una subida aproximada del 35 % al 55 % respecto a un fin de semana ordinario. En el caso de las viviendas completas, el precio medio se eleva hasta los 170-220 euros por jornada, con incrementos de entre el 50 % y el 80 %.
Impacto directo e indirecto
Desde el sector hotelero mantienen que es difícil medir los ingresos extra que genera el festival de manera aislada, sobre todo en pequeños establecimientos, porque "o normal nestas datas é ter practicamente cheo", indica Liñares. "Pódeche garantir unha tarifa dun 10% máis elevada se estiras un pouco, ou máis garantías de que vas encher, pero chega nunhas datas que xa a ocupación é moi alta". De todos modos, asegura que para la ciudad es "importantísimo contar con O Son do Camiño. "Ter un festival de renome, que está entre os mellores de España, fai marca da cidade, fai reclamo e ten un impacto indirecto moitas veces tan potente como o directo", asegura.
En cuanto al perfil del cliente que se aloja en un hotel con motivo del festival, Liñares indica que se aprecian diferencias con otro tipo de visitante. "Se o comparamos cun congreso, non teñen un nivel tan alto de gasto", comenta, pero en cualquier caso "non deixa de ser un público moi interesante" porque generalmente aprovecha para visitar la ciudad y "algún día volverá a Santiago".
Buen mes para el turismo
El festival contribuye de manera decisiva a que en el sector turístico tengan buenas perspectivas para este mes. "Xúntase un evento de gran importancia e un mes moi potente para o turismo. Estamos moi ben agora, posiblemente este mes recuperemos o nivel habitual de reservas", apunta Liñares. El portavoz de la Unión Hotelera incide en que además se están celebrando congresos, con lo que "todo isto suma moitísimo". El turismo por sí solo "non chega para completar a planta hoteleira compostelana, ten que haber actividade congresual, comercial e empresarial", añade.
Por otro lado, Liñares considera que ya se están notando las consecuencias de la reapertura del aeropuerto. En esta línea sostiene que "o aeroporto de Lavacolla non é un tema menor, é unha porta de entrada fundamental para o turismo de Santiago e para o turismo de Galicia, claro que se está a notar, por iso estamos facendo estes números". Liñares concluye que "a cidade volve recuperar o pulso" después de haber caído la ocupación en los últimos meses "dunha maneira tremenda", condicionada por la salida de Ryanair, el cierre de la terminal durante 35 días o el mal tiempo en invierno.
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