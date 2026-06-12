Prueba de Acceso a la Universidad
Una PAU de nota y sin sorpresas para dos alumnos compostelanos: "Al final, unos exámenes como los del curso"
El estudiante del Peleteiro Gonzalo Rodríguez cursará Contabilidad y Finanzas en Oviedo, previo paso por la Olimpiada Nacional de Economía, donde la próxima semana representará a Galicia junto a Marta Arce y Elena Novo
Mateo Rodríguez, del IES Rosalía de Castro, aún duda sobre el grado de Ciencias por el que se decantará y la universidad, pero sí sabe que en julio "haré con mi grupo de amigos el Interraíl"
La pasión que siempre ha mostrado por el mundo de la contabilidad el joven compostelano Gonzalo Rodríguez Martínez puede haber jugado una baza importante en su forma de afrontar la prueba de acceso a la universidad, en la que los resultados se miden en unos números de los que en buena medida puede depender el futuro profesional de quien la realiza.
Con un resultado de 9,86 sobre 10 en la fase general y "creo que un 13,6 contando con las que ponderan", este alumno del Colegio Peleteiro se muestra satisfecho y tranquilo tras los exámenes, puesto que sabe que podrá recalar sin problemas en Oviedo para estudiar Contabilidad y Finanzas. Una etapa universitaria en la que se independizará de sus padres en Santiago, y en la que continuará dando rienda suelta a una vocación de la que, como explica en conversación con EL CORREO GALLEGO, no hay antecedentes familiares porque "mi madre es farmacéutica y mi padre profesor de informática en FP".
Carrera de fondo durante todo el curso
Convencido de que "viniendo del Peleteiro, no creo que vaya a tener problemas porque estamos muy bien preparados", señala que en el colegio en el que se ha formado desde 1º de la ESO se han ido preparando durante todo el curso para la PAU, con lo que "en mayo fue un repaso de todo lo que había estudiado porque, además, teníamos ya el formato de la prueba muy machacado".
De ahí que haya vivido su experiencia completamente tranquilo, y más tras comprobar que "hubo algún examen que incluso fue más fácil que a lo largo del curso".
En la Olimpiada Nacional de Economía
Ahora, y antes de dedicarse de lleno a las vacaciones a la espera de incorporarse a la universidad en Oviedo, tiene por delante una próxima semana que también afronta con ilusión. Y es que junto a su compañera del Peleteiro, Marta Arce, participará en la Olimpiada Nacional de Economía que se celebrará en la Universidad Rey Juan Carlos. Ambos, junto a Elena Novo, del coruñés IES Isaac Díaz Pardo, representarán a Galicia en esta competición a nivel estatal, que se desarrollará entre el 17 y el 19 de junio.
Un 10 en Matemáticas y otro en Física
Menos clara, al menos de momento, tiene su etapa universitaria el alumno del IES Rosalía de Castro Mateo Rodríguez Ardeo.
Con una nota de 9,80 sobre 10, 13,80 si suman las ponderadas -y los dos 10 que obtuvo en Física y Matemáticas, señala que "ambas asignaturas me gustan mucho y sé que la Facultad de Física de la USC es muy prestigiosa, pero también me gusta más la parte aplicada, de las ingenierías, con lo cual todavía dudo qué grado elegir".
Sí se muestra muy agradecido a su instituto por haberle preparado para una PAU en la que, "al final, los exámenes eran como durante el curso", y por haberle dado la posibilidad de "estudiar el bachillerato internacional, con un profesorado y un grupo de alumnos muy implicados y que nos hemos llevado muy bien, todos con muchas inquietudes, y eso nos ha ayudado a ser más ambiciosos y a hacer las cosas bien".
Atletismo y tocar el chelo para desconectar
Añade que le ha permitido también "aprender otras materias a las que no me voy a dedicar como literatura universal, pero que me han ayudado a crecer estos años". Un crecimiento personal que espera también seguir desarrollando con el violonchelo, puesto que aunque acaba de rematar su etapa en el conservatorio, "me ha ayudado mucho a desestresarme y a nivel personal pienso seguir tocando"; así como con el atletismo, deporte al que se aficionó hace un par de años y en el que ya ha competido en las pruebas de 800 y 400 metros vallas.
A la espera de decidir finalmente por qué grado opta, lo que sí tiene muy claro es que "a principios de julio me voy de Interraíl con mis amigos, y luego también iré de vacaciones con mi familia".
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