Del concierto de El Último de la Fila a las fiestas de Fontiñas: los planes que no puedes perderte este fin de semana en Santiago

Galicia afronta estos días un fin de semana marcado por un intenso episodio de calor en toda la comunidad. Con máximas por encima de los 35 grados en numerosos puntos de la comunidad, la Xunta incluso ha activado la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra y la alerta naranja en amplias zonas de A Coruña.

Si bien el episodio de calor de este fin de semana invita a moverse hacia la costa en busca de playa, este fin de semana, Santiago contará con varias propuestas que animan a quedarse en la capital gallega y combatir el calor con algunas de las citas más destacadas del fin de semana

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos los planes más destacados para disfrutar de este fin de semana en la capital gallega.

El Último de la Fila o Camela ponen ritmo

La música será una de las grandes protagonistas del fin de semana en Santiago, con la presencia en la capital gallega de dos de los duetos más importantes de la historia de la música en España: El Último de la Fila y Camela.

Ambos estarán en la capital gallega este sábado, en una jornada de fin de semana cargada de música. En el caso de El Último de la Fila, el dueto conformado por Quimi Portet y Manolo García, tras casi 30 años sin girar juntos, actuarán a las 22.30 horas en el auditorio del Monte do Gozo.

Por su parte, el clásico dúo de tecnorumba Camela (María Ángeles Muñiz y Dioni Martín) actuará a las 21.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar como parte de su gira '+ de 30'.

Camela (María Ángeles Muñoz y Dioni Martín) en un concierto de 2022 en Vigo. / Rafa Vázquez (FDV)

Estos dos conciertos no serán, ni mucho menos, las únicas citas musicales del fin de semana en Santiago. Este viernes, el Auditorio de Galicia (19.00 h.) acogerá la celebración de la tradicional Festival de Fin de Curso de la Escuela Municipal de Música con la participación de más de 300 alumnos.

Ya el sábado, el rock tomará Santiago con tres propuestas destacadas para los más rockeros: Boom Boom Kid actuará a las 20.30 h. en Riquela, la banda gallega Gallego Común hará lo propio a las 22.00 horas en O Emborra y A Casa do Rock celebrará en el Palacio de Congresos, desde las 12.00 h., una nueva edición del festival de fin de curso Canteira Rock Fest, con más de 800 alumnos de todas las edades.

Cartel del concierto de Boom Boom Kid en Santiago / Cedida

Por último, el Coro Gaos celebrará el domingo su 15 aniversario con un concierto en la Biblioteca de Galicia de la Cidade da Cultura, desde las 12.30 horas.

"El mayor evento universitario" de Santiago

También habrá más música este viernes en la Cidade da Cultura con la primera edición del festival El Campus, presentado como "el mayor evento universitario, que reunirá música en directo, DJs, food trucks, barras, juegos y más actividades.

El cartel está formado por Frikboys (el dúo formado por los creadores de contenido Erra Aslani y Juan Beato), Dumore, el compostelano Kike Varela, Borja Solla, Sote, Carlos Barral, Flowsantos y Places.

El festival comenzará a las 19.00 horas y continuará hasta bien entrada la madrugada, convirtiendo al Gaiás en un gran espacio alrededor de la música electrónica y urbana.

Cartel del festival 'El Campus', en Santiago / Cedida

'Chichafest' en Capitol y fiesta dosmilera en el Gaiás

El fin de semana contará con otro novedoso festival: el 'Chichafest'. La cita, organizada por la bocatería Chichalovers, será el sábado a las 12.30 horas en la Sala Capitol.

Se trata de una celebración del talento emergente gallego, con un encuentro en el que subirán al escenario los ganadores del Ondachicha: Fuego Lolita, WhyNott y SKADELOS.

Además, el propio sábado, desde las 19.00 horas, la Cidade da Cultura acogerá un tardeo con temas de los 90 y 2000 como parte del PetaZeta Pop XXL.

Fiestas en Fontiñas

El barrio compostelano de Fontiñas celebra desde este viernes 12 al domingo 14 sus fiestas con una programación de lo más variada. A lo largo del fin de semana habrá pasacalles con Muiñeiros do Sarela, verbenas con Trío Alborada, CDC Visual, Orquestra Compostela, Superfabrik o Festicultores.

Además, las fiestas reviven el tradicional París-Dakar de Santiago, la ruta de vinos más famosa de la capital gallega, con su Fonti-Dakar, que invita a recorrer doce establecimientos del barrio durante las fiestas.

Un festival de percusión afrobrasileña

Santiago volverá a vibrar este fin de semana al ritmo de la percusión afrobrasileña con la celebración de una nueva edición, la decimoquinta, del Festival BateBatuke, organizado por la Asociación Cultural Trópico de Grelos.

El viernes, a las 19.30 horas, el C.X. Don Bosco acogerá un obradoiro de danza con tambor con Lizandra Duarte.

Ya el sábado, en el C.X. Don Bosco habrá un obradoiro de percusión afrobrasileña con Uxua Echevarría y obradoiros de danza afrobasileña con Lizandra Duarte, Peter Sélek, Escola Prucupá, Bloko Trifulka, Cía. iO, Sunkilê y Percusión e Danzas Malinkes. Por su parte, en el Café Camalea habrá una sesión dj con DH Morongo y un taller abierto de dancehall con Lu Ko Ala; mientras que en la Sala Fantástica se celebrará la Fiesta BateBatuke.

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Por último, el domingo, desde las 13.30 horas, habrá un pasacalles entre la Praza de Praterías y la Praza do Toural.