El Premio Planeta cumple 75 años con Santiago y Galicia bien presentes en la gran gala

El Premio Planeta cumple 75 años y el grupo editorial que lo hace posible desde 1952 lo ha celebrado con una gran gala en Madrid en la Galería de Cristal del palacio Cibeles al juntar este jueves por la tarde noche (desde 20 h. a 23 horas) a buena parte del 'star system' literario español, incluyendo a la autora compostelana Ángela Banzas o al pontevedrés Manel Loureiro.

Las letras de Galicia y el grupo de protagonistas vinculados a esta tierra también ha contado en esta cumbre literaria con Susana Fortes, Marta Rivera de la Cruz, Sonsoles Ónega, Pilar Eyre, Boris Izaguirre, Espido Freire o Dolores Redondo, parte de una gala donde las y los ganadores y finalistas de varias ediciones han centrado un homenaje coral del Grupo Planeta. Y en el caso de la tanda de finalistas, han recibido estatuilla similar a la que otorgan a quien vence pero de menor tamaño. En esa histórica foto coral han estado además Luz Gabás, Carmen Rigalt, Juan Eslava Galán, Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Javier Sierra, Fernando Schwarz, Nativel Preciado, Paloma Sánchez-Garnica, Ángeles González Sinde y muchos más protagonistas de las letras.

Amplia representación institucional

El acto en Madrid par festejar los 75 años del Premio Planeta ha sido encabezado por el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, encuentro que además ha contado con una amplía representación institucional encabezada por la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Partido Popular y expresidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

"Una sociedad que lee es una sociedad mejor"

Tras el agradecimiento a las cerca de 700 personas reunidas y un vídeo evocativo de la historia de este galardón literario, José Creuheras, aludió "de forma muy especial" a "las tres personas que han hecho posible que llegásemos hasta aquí", dijo al citar a "José Manuel Lara Hernández, José Manuel Lara Bosch y Fernando Lara Bosch", sus antecesores en la presidencia del Grupo Planeta.

Además reveló cifras que ilustran las décadas de trabajo alrededor del Premio Planeta, que se otorga cada 15 de octubre: "47 millones de libros vendidos en un país con 20 millones de hogares significa que cada casa tiene casi tres libros del Premio Planeta", una distinción literaria "cuya primera edición fue de 2.000 ejemplares cuando ahora es de 300.000", datos dichos por Creuheras tras aludir al presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Manuel González Moreno, presente en el acto y a cuyas cifras de mejoría lectora en España aludió satisfecho "porque una sociedad que lee es una sociedad mejor", recalcó el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia.

El Premio Planeta cumple 75 años con Santiago y Galicia bien presentes en la gran gala / Alba Vigaray

Una compostelana en la gran cumbre literaria

En ese encuentro, la escritora compostelana Ángela Banzas, finalista de la pasada edición de este galardón que reconoció su novela titulada "Cuando el viento hable", ha señalado in situ a EL CORREO GALLEGO: "Esta es una experiencia para recordar el resto de mi vida porque ha servido para acordarme de lo que viví en la gala del pasado 15 de octubre... En cierta medida, esto me ha enriquecido mucho pero todavía es pronto para tener consciencia del impacto que ha tenido en mi vida diaria y, aparte de viajar, ha servido para sentirme más segura y para confiar más en mí misma al llegar a muchísimos más lectores", cuenta antes de hablar del futuro.

"A día de hoy, no estoy pensando lo que voy a hacer mañana, sigo pensando en personajes y en las ideas que tengo burbujeando en mi cabeza en las que estoy trabajando ya con poco tiempo pero con muchísimo entusiasmo", subraya la autora natural de A Rocha, afincada desde hace años en Madrid pero en continua conexión con su tierra natal.

El Premio Planeta y Galicia

A lo largo de su historia, el nexo de Galicia con el Premio Planeta de Novela ha tenido ganadores de un galardón hoy dotado con un millón de euros, como Fernando Bermúdez de Castro ("Pasos sin huellas", 1958), Gonzalo Torrente Ballester ("Filomeno, a mi pesar", 1988), la gallega de adopción temporal Soledad Puértolas ("Queda la noche", 1989), Camilo José Cela ("La cruz de San Andrés", 1994), la bilbaíno-ourensana Espido Freire ("Melocotones helados, 1999"), la donostiarra de raíces paternas gallegas Dolores Redondo ("Todo esto te daré", 2016), la madrileño-gallega Sonsoles Ónega, hija del añorado periodista lucense Fernando Ónega ("Las hijas de la criada", 2023) y finalistas (hoy dotado con 200.000 €) cabe citar en 2014 a Pilar Eyre (con "Mi color favorito es verte"), catalana con querencia gallega igual que lo es Boris Izaguirre, autor que rozó el Planeta de 2007 con "Villa Diamante," igual que la lucense Marta Rivera de la Cruz en 2006 ("En tiempo de prodigios") o la escritora pontevedresa Susana Fortes, por ("El amante albanés", 2003).

Al habla con Dolores Redondo y Manel Loureiro

Dolores Redondo evoca, diez años después de su triunfo lo que supuso para ella ganar esta distinción anual con una novela llamada "Todo esto te daré". "Yo gané el Planeta con esa novela, una novela que transcurre en Galicia, una novela dedicada a mi padre, ya fallecido, y cuya dedicatoria dice: 'Un gallego en todos los sentidos'... Mi padre me demostró que cualquier profesión la puedes ejercer con honor y esa novela me permitió hacer un homenaje al amor de mis padres, que al principio no fue aceptado por sus respectivas familias, una familia gallega y una vasca... Y me gustó escribir esa historia de amor vivido de otra manera... Siempre que firmo ejemplares de esa novela, añado esta frase manuscrita: 'El honor es eso que sabes de ti mismo'".

Y Manel Loureiro fue ganador en 2025 del XXIX Premio de Novela Fernando Lara con la obra "Cuando la tormenta pase", distinción hermana del Planeta, grupo editorial cuya llegada recuerda de esta manera mirando hacia un encuentro decisivo que tuvo lugar en Compostela: "Yo estaba en Random House, en la competencia, en Plaza y Janés, y me llamó Ángeles Aguilera, que en aquel entonces era la directora editorial de ficción del grupo y quedamos a comer en Santiago... Y al acabar, yo ya era autor de Planeta porque me preguntó: '¿Qué plan tienes?' Y yo hasta entonces, escribía un libro detrás de otro pero no tenía ningún plan, nunca me lo había planteado, y ella me hizo reflexionar sobre algo en lo que nunca había reparado. Me convenció porque me explicó que Planeta es una editorial distinta, y que ella tenía un plan para mi carrera a corto, a medio y largo plazo. A día de hoy, tengo que decir que ha sido una decisión muy acertada", relata durante el cóctel posterior a un evento que tuvo como presentadora y maestra de ceremonias a la periodista Esther Vaquero.

Sonsoles Ónega y su padre

Y Sonsoles Ónega, que este jueves abandonó antes de tiempo su magacín televisivo en las tardes de Antena 3 para llegar así llegar a esta ceremonia colectiva de los 75 años del Premio Planeta, explica minutos después de ser parte de la histórica foto con el grupo de ganadores y ganadoras más finalistas, lo que supone ser parte de esta celebración: "Igual es improcedente que diga que hasta hoy no he sido consciente de la importancia de pertenecer a la nómina del Planeta, cuando les ves todos juntos, a Fernando Schwarz, Eduardo Mendoza... Siento orgullo y una satisfacción que no había sentido hasta ahora porque, es verdad que yo este premio lo he sufrido mucho por todo lo que pasó y todo lo que lo rodeó, pero en este encuentro he sentido una sensación de pertenencia a una nómina literaria a la que no le puedes fallar, con lo cual me ha estimulado mucho para seguir trabajando con más esfuerzo y con la misma o más pasión y la misma o más dedicación".

Autora en 2010 de "Encuentros en Bonaval", novela ambientada en el Santiago, Sonsoles ha profundizado al hablar de sobre sus nexos gallegos, añade: "Tanto mi hermana Cristina como yo estamos muy contentas porque el 7 de agosto nuestro padre será nombrado hijo adoptivo de Lugo y allí estaremos y en esta celebración del Premio Planeta he pensado que estaría muy orgulloso de ver a una de sus hijas entre estos grandes de la literatura".