REDES SOCIALES
¿Reconoces a alguien? La foto viral de los Basquiños que está emocionando a Santiago
El reto planteado es el de poner nombre a todas las personas que salen en ella con el fin de intentar reconstruir la historia completa de la fotografía
Una simple fotografía en blanco y negro ha conseguido despertar este viernes la memoria colectiva de varias generaciones de compostelanos. La imagen, compartida por el popular perfil de Instagram @santiago_vello y que en su día fue enviada a EL CORREO GALLEGO, muestra a un numeroso grupo de hombres del barrio de Os Basquiños posando en las escaleras de la Capilla da Nosa Señora da Pastoriza, uno de los grandes símbolos de la zona. Ahora la pregunta está en el aire: ¿quiénes son?
El reto: poner nombre a las caras
La publicación de @santiago_vello ya está provocando una cascada de comentarios de santiagueses que intentan identificar a sus parientes o amigos. “Son de esas fotos en las que uno empieza a reconocer a sus abuelos, tíos o vecinos de siempre. Imágenes que valen más que un libro de historia”, destaca la publicación.
Ahora bien, el reto planteado en las redes sociales es el de poner nombre a todas las personas que salen en ella, por lo que los gestores del perfil piden la colaboración de familiares, vecinos o personas que conocieran a los retratados con el fin de intentar reconstruir la historia completa de la fotografía.
Si sabes quién aparece en la imagen, puedes ayudar a recuperar una pequeña parte de la historia de Os Basquiños. Porque más allá de los nombres, la fotografía captura algo difícil de conservar con el paso del tiempo: la vida de barrio, las amistades de toda una generación y aquella Compostela en la que todos acababan conociéndose.
Os Basquiños, uno de los barrios con más personalidad de Santiago
La instantánea fue tomada en las escaleras de la capilla de Pastoriza, durante décadas uno de los principales puntos de encuentro social y religioso de Os Basquiños. Además de para intentar poner nombre a los hombres que salen en ella, la imagen sirve también para recordar la historia de uno de los barrios con más personalidad de Santiago.
Según diversas referencias históricas, el nombre de Os Basquiños procede del asentamiento, desde la Edad Media, de numerosos vascos en esta zona de la ciudad. Con el paso de los siglos, el barrio se convirtió en una de las principales puertas de entrada al norte de Compostela.
Esta zona de Santiago acogía a buena parte de la población trabajadora: artesanos, obreros y jornaleros. La vida económica y religiosa del barrio creó una identidad propia que todavía hoy sigue muy presente entre sus vecinos.
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