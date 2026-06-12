Santiago pondrá una pantalla gigante para ver a España en el Mundial

Los jóvenes compostelanos lo tienen claro: quieren una pantalla gigante para ver el Mundial. Esta ha sido precisamente la propuesta más votada de las ocho iniciativas que saldrán adelante con los 100.000 euros destinados a los Orzamentos Participativos Compostela Decide, impulsados desde el área de Xuventude del Concello de Santiago.

Al igual que en años anteriores, las áreas temáticas que han generado un mayor interés entre los más jóvenes fueron las que tienen que ver con la música, el cine, el deporte y, como gran novedad este año, la gastronomía.

Pantalla para ver el Mundial

En cuanto a la más votada, la instalación de una pantalla para ver el Mundial, todavía no se ha desvelado la ubicación. En este sentido, la concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, ha explicado que están "avaliando onde imos desenvolver esta actividade, co obxetivo de garantir tamén a convivencia e o dereito ao descanso dos veciños e veciñas".

Con la ubicación todavía en el aire, habrá que estar pendientes para conocer si habrá pantalla para disfrutar del primer partido de la Selección Española de Fútbol, que se estrena en el Mundial contra Cabo Verde el próximo lunes, 19 de junio, a las 18 horas.

El siguiente encuentro será contra Arabia Saudita (domingo 21 de junio a las 18.00 horas), mientras que contra Uruguay será el sábado 27 de junio en un horario más problemático: a las 2.00 horas de la madrugada.

Un clásico de todos los años

La segunda propuesta más votada, "un clásico que sae todos os anos", es el cine al aire libre. Si el año pasado esta propuesta estuvo centrada en películas de la infancia de Disney, este año el ciclo estará dedicado al cine de los años 90.

Para ello, y al igual que en ediciones pasadas, se han propuesto un total de 17 películas. De ellas, las cuatro más votadas serán las que se finalmente se proyectarán entre los próximos 6 y 9 de julio en el Parque da Alameda a partir de las 22.30 horas.

Entre los títulos propuestos, que pueden consultarse en el perfil de Instagram de Mocidade Compostela, destacan nombres como O show de Truman, O silencio dos cordeiros, Só na casa, Thelma & Louise, Men in Black o Ghost.

Gastronomía, música y farolillos

La tercera y la cuarta propuesta con mayor apoyo tienen que ver con la cultura urbana: la celebración de un festival con música, grafiti, muralismo y obradoiros de danza urbana; y un concierto con artistas reconocidos del género urbano. Según ha informado Rozas, ambas iniciativas se fusionarán en un solo evento que tendrá lugar a principios del próximo curso.

La misma tónica se repetirá para las propuestas que quedaron en quinto y sexto lugar, que proponían actividades para unir a la juventud en torno a la gastronomía y la música.

La séptima más votada fue la celebración de un encuentro para el lanzamiento de faroles que iluminen el cielo compostelano, una iniciativa "similar a que se desenvolve en diferentes localidades de todo o Estado e que está inspirada no Festival dos Farois que marca o fin do Ano Novo Chino".

Finalmente, la octava propuesta más votada es la celebración de un concierto con artistas que hagan música en gallego.

Los farolillos son un elemento central en las celebraciones del Año Nuevo Chino / Archivo

Elevada participación

Un total de 1.442 personas participaron en las votaciones de los Orzamentos Participativos, un 4,4% más que el año anterior, de las cuales 1.276 cumplían los requisitos para votar. De este modo, se emitieron un total de 3.810 votos válidos.

El 60% de las personas que votaron están empadronadas en Santiago, el 57% fueron mujeres y, por edades, las más activas en el programa fueron las y los jóvenes nacidos entre 2007 y 2008, que representaron el 41% del total de participantes.

Durante la fase de presentación de propuestas se recibieron un total de 275, casi un 42 % más que en el proceso de 2025. De ellas, se validaron 201 propuestas y finalmente se sometieron a votación 116, una vez agrupadas aquellas que tenían un contenido similar.

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En total, se presentaron 275 propuestas, casi un 42% más que el año pasado. De ellas, y según dio cuenta la concelleira, fueron validadas 201, sometiéndose a votación un total de 116.