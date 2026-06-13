Vuelve el cine al aire libre a la Alameda de Santiago con votación para elegir las películas
El Concello de Santiago propone un listado de 17 películas de los 90 para que los vecinos elijan cuáles se proyectarán en el Parque da Alameda del 6 al 9 de julio
Fue la segunda propuesta más votada en los Orzamentos Participativos Compostela Decide, impulsados desde el área de Xuventude del Concello de Santiago, solo superada por la instalación de una pantalla gigante para ver a España en el Mundial.
Estamos haciendo referencia al ciclo de cine al aire libre, todo un clásico que regresa un año más a la programación estival de la capital gallega.
Si el año pasado esta propuesta revivió clásicos de la infancia como fueron ET o Los Gonnies, este año el ciclo estará dedicado al cine de los años 90.
Los amantes del cine están de enhorabuena, pues podrán decidir activamente qué películas se proyectarán del 6 al 9 de julio en el Parque da Alameda de Santiago.
Cómo participar
Al igual que lleva ocurriendo en los últimos años, los asistentes podrán elegir qué películas se proyectarán. Para ello, desde el Concello de Santiago han propuesto un listado con 17 películas.
De ellas, las cuatro con más comentarios en el perfil de Instagram de Mocidade Compostela serán las que se finalmente se proyecten.
Los interesados en participar, tendrán que poner un comentario en la publicación de Instagram con su película favorita y mencionar a una persona con la que asistirían. Solo se podrá comentar una vez y los participantes participarán en el sorteo de una cámara instantánea. Las votaciones están disponibles hasta el próximo jueves 18 de junio a las 14.00 horas.
¿Cuál es tu peli favorita?
Estas son las 17 películas propuestas para el ciclo de cine al aire libre de Santiago:
- El silencio de los corderos
- El Show de Truman
- Eduardo Manostijeras
- La vida es bella
- Sospechosos habituales
- Misterioso asesinato en Manhattan
- Seven
- El gran Lebowski
- The Full Monty
- El indomable Will Hunting
- Philadelphia
- Solo en casa
- Telma & Louise
- Ghost
- Men in Black
- Cuatro bodas y un funeral
- Los amantes del círculo polar
Todas las proyecciones tendrán lugar en el paseo central de la Alameda, a partir de las 22.30 horas y con acceso totalmente gratuito. ¿Cuál es tu favorita?
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