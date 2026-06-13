La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado

El proyecto del Ensanche Norte de Santiago para edificar en la zona de Mallou 3.609 viviendas, el 80% de ellas con algún tipo de protección, continúa su tramitación con paso firme. El calendario avanza, aunque para ver los primeros resultados sobre el terreno todavía habrá que esperar un año, más o menos. Hasta entonces, todo el trabajo está concentrado en los despachos, donde se van perfilando algunos datos importantes para el desarrollo del proyecto urbanístico más relevante para la capital gallega en las últimas dos décadas.

Esta misma semana, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas recibió a una representación de los 274 vecinos afectados por la actuación en la zona de Mallou, a los que se suman otros 26 afectados indirectos en San Lourenzo, en la otra punta de la ciudad, y algunos otros de la zona de Vidán, con el objetivo era informarles de los avances del proyecto del Ensanche Norte. De arranque, los interesados ya pudieron conocer con más detalle los precios de expropiación que se barajan para sus fincas: hasta un máximo de 12 euros el metro cuadrado. Esto significan unos 12.000 euros para una finca de 1.000 metros cuadrados, por tomar como referencia.

La cifra no es aleatoria ya que está fijada en un reglamento de valoraciones establecido por el Gobierno central. Lo que sí hace la Xunta, según informó en el encuentro a los vecinos, es exprimir al máximo el límite autorizado al que puede pagar por ley dentro de esos baremos fijados a nivel estatal, y que en este caso son alrededor de 12 euros. Aunque en todo caso esto es un máximo, ya que después, cada parcela y cada caso tienen sus singularidades que pueden rebajar ese precio.

En todo caso, esta cifra de hasta 12 euros por metro cuadrado está muy por encima de la que circuló entre los propietarios cuando salió a la luz el proyecto, ya que entonces se apuntaba a 3,5 euros el metro cuadrado, casi cuatro veces menos. La consellería ya había aclarado entonces que esa era solo una cifra orientativa que se acompañaba en la memoria del proyecto, pero que poco o nada tenía que ver con la realidad.

Terrenos de Mallou sobre los ue se levantará el Ensanche Norte / Cedida

Aprobación del PIA en octubre

Aunque a algunos afectados el precio por sus fincas les sigue pareciendo escaso, otros afectados sí salieron del último encuentro con los responsables del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) más tranquilos, ya que su principal demanda era la información. De hecho, la Consellería de Vivenda mantiene reuniones semanales con los afectados, por turnos, para resolver sus dudas, consciente de la envergadura del proyecto.

La del precio de las expropiaciones era la principal, ya que en unos meses tendrán que decidir si aceptan esa expropiación de sus terrenos rústicos para que la Xunta levante un nuevo barrio con vivienda protegida, o bien optar por la opción de la permuta; es decir, convertirse ellos mismos en promotores. Con este sistema, todo aquel que no acepte la expropiación tiene la opción de urbanizar él mismo, con su dinero, la parcela afectada y después venderla a un promotor. Inlcuso se ofreció la opción de unirse a varios propietarios de terrenos pequeños para conformar una finca de resultado lo suficientemente grande como para edificar y que sea atractiva para un promotor.

Tal y como avanzaron desde el IGVS esta semana a los afectados, el horizonte temporal que maneja la Xunta para la aprobación definitiva del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) que desarrolla el Ensanche Norte es el mes de octubre. Será entonces cuando se active de forma oficial el proceso de expropiación, en el que los afectados de Mallou tendrán que decidir si son expropiados u optan por la permuta. A principios de año tendría que estar todo resuelto para que dentro de un año, en el verano de 2027, las máquinas empiecen a trabajar en la urbanización de Mallou. El Ensanche Norte pasará entonces, por fin, de los despachos al terreno.