La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027

La visita a Santiago del papa León XIV en 2027 sigue siendo una incógnita. El pontífice recibió una nueva invitación este viernes en la misma pista del Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos justo de marcharse de España y subirse al avión para regresar al Vaticano. El convite en este caso fue lanzado por el coordinador de la visita desarrollada durante la última semana, Yago de la Cierva, gallego nacido en Madrid y formado en la USC.

El rey Felipe VI acompañó a León XIV hasta la pista del aeródromo canario. Allí les esperaba una comitiva de autoridades civiles y eclesiásticas a las que fueron saludando una a una. El primero en la fila era De la Cierva, quien, nada más estrechar la mano del Papa, lanzó la propuesta: "Entonces nos vemos el año que viene en Santiago, en mi tierra, ¿no?". En las imágenes difundidas, con el pontífice dando la espalda a la cámara que captó el momento, no se escucha con claridad su respuesta, al tiempo que realiza un movimiento de cabeza ambiguo. De la Cierva sonríe e insiste con un "los tres, ¿no?", expresando también el deseo de repetir un encuentro similar con el monarca en la capital gallega.

Invitaciones de Monseñor Prieto y Alfonso Rueda

No es la primera vez que León XIV recibe la invitación de acudir a Compostela con motivo del próximo Xacobeo. El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, recordaba en una entrevista en este diario que ya le hizo llegar el convite personalmente hace tiempo. "El Santo Padre ha recibido de mí personalmente, cuando estuve con él a principios de enero, la invitación a acudir como peregrino a Santiago de Compostela", indicó. Monseñor Prieto añadió que "tenemos una esperanza bien fundada de que a lo mejor el papa León pueda acompañarnos y ser un peregrino que venga a Santiago el próximo Año Santo".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, confirmó también en el mes de enero que el Vaticano "coñece perfectamente o interese" del Gobierno autonómico en que el Papa visite Galicia en 2027. Así lo expresó también el pasado sábado en las redes sociales tras participar en el besamanos que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid. "Deséxolle unha feliz estancia en España e agardamos poder recibilo tamén en Galicia, terra de acollida, diálogo e encontro, con motivo do Xacobeo 2027", escribió.