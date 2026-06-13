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Santiago chama a avanzar fronte á LGTBIfobia no mes do Orgullo

O Concello presenta a súa campaña, destinada a reflexionar sobre o dereito a sentir e amar libremente e á celebración da diversidade

Goretti Sanmartín e Rita Barreiro, durante a presentación da campaña.

Goretti Sanmartín e Rita Barreiro, durante a presentación da campaña. / Cedida

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Manu López

Manu López

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presentou onte a campaña e as actividades programadas para a celebración do mes do Orgullo. Co lema ‘Contra o odio: rede, cultura e orgullo’, o Concello busca avanzar fronte ao incremento da LGTBIfobia, reflexionar sobre o dereito a sentir e amar libremente e celebrar a diversidade. Na rolda de prensa participou tamén a directora do Centro de Información á Muller (CIM), Rita Barreiro.

Sanmartín lamentou que «estamos en tempos de involución, de mensaxes terribles de odio e acoso contra o colectivo LGBTIQ+, cuestións que deberían estar totalmente desterradas nun mundo do século XXI». Diante desta realidade, reivindicou celebrar a dignidade e reclamar os dereitos de maneira festiva e considerou necesario «non só a resistencia, senón avanzar fronte a discriminación e a violencia». «Aí temos que estar todo o mundo, tamén institucións, remando na mesma dirección», remarcou.

Campaña municipal

A campaña municipal polo mes do Orgullo circula xa en autobuses urbanos da cidade e farao tamén en redes sociais, así como en locais de hostalería e comercio. Aséntase sobre tres piares fundamentais: rede, cultura e orgullo. A rede, como forma de fortalecer os espazos de apoio mutuo e colaboración entre institucións, tecido asociativo e cidadanía. A cultura, mediante o uso das artes escénicas, o audiovisual e a creación artística como ferramentas de sensibilización, pensamento crítico e transformación social. E o orgullo como maneira de reivindicar as identidades diversas e fomentar a ocupación positiva do espazo público como acto de resistencia e visibilización.

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Actividades programadas

O evento central dentro do programa de actividades será a celebración dunha Gala do Orgullo o día 27 na Praza de Mazarelos. Contará con actuacións musicais (O Xoán, Pídechas o corpo), drag (Amanda Carallo) e a entrega de premios do certame de poesía de Avante LGBT+. Ademais, haberá unha exposición participativa, un roteiro histórico, unha obra teatral, un faladoiro e a lectura dun manifesto.

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