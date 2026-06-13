Santiago despide a Antonio Suárez Carneiro, el canónigo chantre emérito de la Catedral que cantó para dos papas

La Iglesia compostelana está de luto por el fallecimiento del canónigo chantre emérito de la Catedral, don Antonio Suárez Carneiro, según informó este sábado la Archidiócesis de Compostela. Tenía 90 años de edad.

Nació el 18 de febrero de 1936 en San Cosme de Oins, en el vecino municipio de Arzúa. Fue de muy joven al seminario, donde ya le tiraba el ámbito del canto, pues se incorporó pronto como niño del coro. Fue ordendo sacerdote en el año 1958. En el año 1964 opositó a sochantre, adquiriendo ese cargo a la edad de 28 años. Al mismo tiempo fue nombrado profesor de religión en el colegio de Doña Emma, además de tener cargo en la curia diocesana. También estuvo al frente de las parroquias de Doroña y Grandal, en Pondedeume.

Tras ese momento, desarrolló el grueso de su carrera en el área compostelana, donde ostentó numerosas responsabilidades eclesiásticas, entre ellas la de capellán de las Oblatas y la de canónigo chantre (cantor) de la Catedral.

Este último cargo, que ocupó durante años, fue uno de los que más relevancia y proyección pública le dio, ya que su función consiste en dirigir y supervisar todo lo relacionado con el canto litúrgico y las celebraciones corales de la catedral. De hecho, la figura de chantre en el templo compostelano siempre tuvo una enorme relevancia, documentada ya desde la Edad Media. Este mismo sábado, a través de las redes sociales, llegaban muestras de condolencia por su fallecimiento, pero también recuerdos de su figura como cantor, destacando de él la potencia y dulzura de su voz. De hecho, don Antonio cantón para el papa Juan Pablo II en 1989 en el Monte do Gozo. Más tarde, repetiría en la visita del papa Benedicto XVI a Santiago, en noviembre 2010.

En marzo de 2025, el arzobispo Francisco José Prieto aceptó su renuncia al cargo de canónigo numerario, pasando a la condición de canónigo emérito, junto con Luis Otero Outes y Manuel Silva Vaamonde.

Don Antonio Suárez Carneiro también era muy conocido en la capital gallega por su condición de profesor de religión en el colegio Doña Emma de Santiago.

Pasó sus últimos años en la Casa Sacerdotal, donde confiesan que todavía le gustaba arrancar con algún canto y que conervaba toda su maestría.

En una imagen más reciente en la Casa Sacerdotal / Cedida

Entierro este domingo

El arzobispo y el Cabildo ruegan una oración por el eterno descanso de Antonio Suárez Carneiro y la participación en el Misa de Exequias, que se celebrará este domingo a las 17:30 horas en la Catedral de Santiago. Posteriormente, Antonio Suárez Carneiro será enterrado en el claustro del templo.

Además, están previstas varias misas organizadas por el Calbildo por su eterno descanso, que se celebrarán los días 20 y 27 de junio, y el 13 de julio, todas ellas a las nueve y media (09.30 horas) de la mañana.