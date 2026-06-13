La panadería con una de las tartas de queso más queridas de Santiago: "Nacimos con ella y moriremos con ella"

Cuando a Lola Abuín le llegó el momento de jubilarse, su hija, María Abeledo, tuvo claro que no dejaría caer en el olvido el negocio al que su madre había dedicado toda su vida. Y no se lo pensó demasiado: se fue del trabajo que tenía, se colgó el delantal al cuello y se puso al frente de Mollete, una panadería que ya acumula más de 35 años de historia en el centro de Compostela.

Para Abeledo, salvar aquella vitrina cargada de panes y pasteles fue un alivio, el mismo que, con bastante seguridad, sintieron los santiagueses más golosos. Y es que este obrador artesano prepara una de las tartas de queso más queridas de la urbe, con una receta que ha pasado de madre a hija y que sigue conquistando a los picheleiros con sus bordes dorados y esponjosos.

"Nacimos con ella y moriremos con ella. La receta nunca se ha cambiado y es sencilla, como las que se hacían antes en casa", cuenta Abeledo, para la que el éxito de este postre al horno radica en tres pilares: en su interior jugoso, en una "buena materia prima" y en que, por supuesto, "lleva queso".

Lo dice como si el lácteo fuera una garantía de triunfo y puede que no vaya muy desencaminada. Hoy es difícil encontrar en Compostela un restaurante que no incluya en su menú la famosa cheescake, aunque hay pocas con la fama que ha sabido ganarse la de Mollete.

Dice Abeledo que un boca a boca así se trabaja día a día, porque "en lo nuestro, o lo haces bien o no". Y no siempre fue fácil. "Al principio era duro. Tienes que buscar al cliente e intentas hacerlo lo mejor posible. Por aquel entonces, aquí no había panaderías artesanales", recuerda la repostera, cuyos padres tuvieron que abrirse camino desde el número 7 de Doutor Teixeiro.

Era una época en la que las noches se pasaban junto al horno y el último día de la semana, a diferencia de lo que hoy ocurre en Mollete, ni se pensaba en bajar la verja. "Llevo un año cerrando los domingos y ahora entramos más tarde para que el pan salga caliente. También se hace más variedad, aunque conservamos cosas como el pan, las empanadas y la tarta de Santiago. Pero hay que evolucionar con los tiempos".

Panadería Mollete, más de tres décadas endulzando Santiago

En el escaparate de esta panadería santiaguesa relucen toda clase de pasteles, desde tocinillos de cielo, hasta cruasanes y unas populares palmeras de chocolate. Tampoco faltan los molletes que dan nombre al establecimiento, aunque dice la panadera que ya no es tan fácil verlos en las mesas compostelanas. "El mollete es grande y las familias ya no se juntan como antes. Los niños comen en el comedor y la gente se reúne solo a la cena", explica Abeledo sobre el que fue uno de sus productos más remarcados.

Cuando ella aterrizó en la panadería, la barra ya había desplazado al característico bollo. Era 2020, hace seis años, y aún recuerda aquel día como si hubiera ocurrido ayer.

"Fue un caos, se te hace todo grande y es complicado que salga todo bien y a su hora. Pero de los errores se aprende", cuenta entre risas, feliz, a pesar de todo, de seguir en el lugar en el que ha crecido. "Están cerrando muchos negocios porque los dueños se jubilan y los hijos no quieren continuarlo. A mí me daba pena que se perdiera. Si algún día llegamos a cerrar, espero que nos recuerden con cariño".