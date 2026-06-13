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Festas no Castiñeiriño

Volve o San Antón a un barrio senlleiro que medra sen perder a súa identidade

O día grande da celebración será mañá, con misa ás 12.30 horas e a tradicional procesión

Nesta edición do San Antón non haberá atraccións no campo da festa. | ANTONIO HERNÁNDEZ

Nesta edición do San Antón non haberá atraccións no campo da festa. | ANTONIO HERNÁNDEZ

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Redacción

Santiago

Ás portas do verán, cando os días se alongan e a vida volve ás rúas, O Castiñeiriño prepárase para celebrar unha das súas citas máis tradicionais. As festas de San Antón regresan esta fin de semana a un barrio que conserva o espírito popular de sempre, pero que ao mesmo tempo mudou profundamente na última década, coa chegada de novas promocións de vivendas, o aumento da poboación e a consolidación de servizos e comunicacións que o converteron nunha das zonas máis dinámicas de Santiago.

Integrantes da formación Channel. Na fila inferior, 2º pola esq., José M. Nande, membro da comisión de festas. | CEDIDA

Integrantes da formación Channel. Na fila inferior, 2º pola esq., José M. Nande, membro da comisión de festas. | CEDIDA

Nese contexto de crecemento e renovación, as festas seguen funcionando como un punto de encontro entre o barrio de toda a vida e os novos veciños que se foron incorporando nos últimos anos. Unha oportunidade para compartir espazos, fortalecer a convivencia e reivindicar unha identidade colectiva que se mantén viva malia os cambios urbanísticos e demográficos.

FESTAS DO CASTIÑEIRIÑO 2026

FESTAS DO CASTIÑEIRIÑO 2026

FESTAS DO CASTIÑEIRIÑO 2026

Ademais, todo apunta a que o tempo acompañará. As previsións de MeteoGalicia anuncian unha fin de semana plenamente estival, con ceos despexados e temperaturas máximas que poderían superar os 30 graos, condicións ideais para gozar das celebracións ao aire libre.

O programa deseñado pola comisión de festas arrincará este sábado cunha misa ás 12.30 horas seguida da tradicional procesión en honra a San Antón. A xornada contará tamén coa participación do grupo de gaitas A Carballeira, encargado de poñerlle son á celebración máis relixiosa da festa.

A continuación chegarán o vermú e a tradicional sesión de baile, amenizados polas formacións Channel e Stylo, que serán as encargadas de marcar o ritmo na primeira das xornadas festivas.

As celebracións continuarán o domingo 14, cando a música volverá ocupar un lugar destacado da man da orquestra Channel, encargada de amenizar a sesión vermú.

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Máis aló do programa, San Antón segue sendo unha das festas que mellor simbolizan a capacidade dos barrios composteláns para conservar as súas tradicións. A comisión que organizou os festexos durante moitos anos despídese nesta edición coa esperanza de que no futuro sexan outros veciños e veciñas os que asuman o reto de manter viva a celebración. n

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Volve o San Antón a un barrio senlleiro que medra sen perder a súa identidade

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