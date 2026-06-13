Festas no Castiñeiriño
Volve o San Antón a un barrio senlleiro que medra sen perder a súa identidade
O día grande da celebración será mañá, con misa ás 12.30 horas e a tradicional procesión
Redacción
Ás portas do verán, cando os días se alongan e a vida volve ás rúas, O Castiñeiriño prepárase para celebrar unha das súas citas máis tradicionais. As festas de San Antón regresan esta fin de semana a un barrio que conserva o espírito popular de sempre, pero que ao mesmo tempo mudou profundamente na última década, coa chegada de novas promocións de vivendas, o aumento da poboación e a consolidación de servizos e comunicacións que o converteron nunha das zonas máis dinámicas de Santiago.
Nese contexto de crecemento e renovación, as festas seguen funcionando como un punto de encontro entre o barrio de toda a vida e os novos veciños que se foron incorporando nos últimos anos. Unha oportunidade para compartir espazos, fortalecer a convivencia e reivindicar unha identidade colectiva que se mantén viva malia os cambios urbanísticos e demográficos.
FESTAS DO CASTIÑEIRIÑO 2026FESTAS DO CASTIÑEIRIÑO 2026
Ademais, todo apunta a que o tempo acompañará. As previsións de MeteoGalicia anuncian unha fin de semana plenamente estival, con ceos despexados e temperaturas máximas que poderían superar os 30 graos, condicións ideais para gozar das celebracións ao aire libre.
O programa deseñado pola comisión de festas arrincará este sábado cunha misa ás 12.30 horas seguida da tradicional procesión en honra a San Antón. A xornada contará tamén coa participación do grupo de gaitas A Carballeira, encargado de poñerlle son á celebración máis relixiosa da festa.
A continuación chegarán o vermú e a tradicional sesión de baile, amenizados polas formacións Channel e Stylo, que serán as encargadas de marcar o ritmo na primeira das xornadas festivas.
As celebracións continuarán o domingo 14, cando a música volverá ocupar un lugar destacado da man da orquestra Channel, encargada de amenizar a sesión vermú.
Máis aló do programa, San Antón segue sendo unha das festas que mellor simbolizan a capacidade dos barrios composteláns para conservar as súas tradicións. A comisión que organizou os festexos durante moitos anos despídese nesta edición coa esperanza de que no futuro sexan outros veciños e veciñas os que asuman o reto de manter viva a celebración. n
- Reabre en Santiago una de las cafeterías más queridas del casco histórico: 'Volvemos con la misma ilusión y ganas
- El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
- La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: 'Estamos vendiendo más flores que pan
- Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
- Buscan figurantes en Santiago para la nueva película de Vaca Films: estos son los requisitos
- El restaurante más antiguo de Galicia lleva casi dos siglos abierto en Santiago: 'Fuimos ultramarinos, aserradero e incluso hicimos ataúdes
- De las aulas de Santiago a la graduación en Michigan: la historia de éxito de Carlota Garabato en Estados Unidos
- El legendario París-Dakar revive en Fontiñas: así es la versión del barrio compostelano