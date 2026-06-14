Dos alumnos de la USC ponen rumbo al extranjero para estudiar idiomas: "Es una experiencia única que sin la beca no podría vivir"

Sara Suárez Fernández y Tiago Salaño Varela son dos de los 184 universitarios gallegos que este verano podrán mejorar sus competencias lingüísticas en el extranjero gracias al programa Galemundo de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. Ambos estudian en la Universidade de Santiago (USC), aunque sus destinos y motivaciones son diferentes.

Sara Suárez, natural de Lugo, acaba de finalizar segundo curso de Enfermería en el campus lucense. Este domingo viajará a Florencia para comenzar el lunes un curso intensivo de italiano, una lengua que eligió por interés personal. "Era el idioma que más me llamaba la atención. También el país", a lo que añade: "El inglés y el francés ya los había estudiado antes".

La estudiante, que recientemente concluyó los exámenes y ya ha realizado prácticas en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), reconoce que la ayuda económica ha sido determinante para poder hacer este viaje. "Es una experiencia única que, al final, sin la beca no podría vivir", afirma.

"Voy como principiante. No sé nada de italiano, pero un idioma nuevo siempre viene bien"

Durante su estancia recibirá seis horas diarias de formación, por las mañanas, repartidas entre clases de gramática y conversación. Aunque parte desde cero en el aprendizaje del italiano, afronta el reto con entusiasmo. "Voy como principiante. No sé nada de italiano, pero un idioma nuevo siempre viene bien", señala.

Curso de alemán en Berlín

Por su parte, Tiago Salaño Varela, de A Coruña y estudiante de tercer curso de Filosofía en el Campus de Santiago, viajará a Berlín para cursar alemán. El interés por esta lengua surgió al poco tiempo de iniciar el grado. "Me surgió el interés por aprender este idioma porque tratamos con autores alemanes que me llaman mucho la atención", explica.

Su curso se desarrollará entre el 2 y el 22 de agosto. Viajará acompañado de un amigo que estudia Farmacia y ambos compartirán alojamiento con otros estudiantes. Aunque valora positivamente la ayuda recibida, admite que tendrá que aportar dinero "porque implica muchos gastos".

"Me surgió el interés por aprender alemán porque tratamos con autores alemanes que me llaman mucho la atención"

Tiago compagina actualmente los estudios con un trabajo como camarero, una experiencia que le ha ayudado a "organizarse mejor". De cara al futuro todavía no tiene decidido su camino profesional y contempla opciones tan diversas como un máster relacionado con los videojuegos o un ciclo de Formación Profesional vinculada al teatro. En cualquier caso, destaca la utilidad de la carrera más allá de las salidas laborales. "La Filosofía me dio herramientas para mi día a día", resume.

Irlanda, principal destino de los universitarios becados por la Xunta

Las ayudas ascienden a 1.200 euros para las estancias en países europeos y a 1.500 euros para las que se desarrollan fuera de Europa. Del total de beneficiarios, casi el 72 % son mujeres (132), frente a 52 hombres.

Por universidades, la USC concentra el mayor número de becarios, con 76 estudiantes, seguida de la Universidade de Vigo (53), la Universidade da Coruña (52) y la Universidade Intercontinental da Empresa (3).

En cuanto a las áreas de conocimiento, Ciencias Sociales y Jurídicas reúne el 47 % de los beneficiarios (87), seguida de Ciencias de la Salud (30), Ingeniería y Arquitectura (29), Artes y Humanidades (28) y Ciencias (10).

Noticias relacionadas

Los participantes realizarán cursos presenciales entre el 1 de junio y el 31 de agosto, con una duración mínima de tres semanas y al menos 45 horas lectivas en la lengua oficial del país de destino. Irlanda es el país más demandado, con 49 estudiantes, seguido de Malta (32), Reino Unido (28), Canadá (19), Francia (15), Alemania (14), Italia (13), Portugal (9), China (2), Bélgica (1), Suecia (1) y Japón (1).