Crónica social compostelana | Reunión de cuatro generaciones de la familia Rúa

Reunión de la familia Rúa

Hace unos días, cuatro generaciones de la familia Rúa se juntaron en el restaurante A Cañiza de Castrofeito. Lo hicieron para llevar a cabo una de sus costumbres familiares, la de recibir a sus parientes de Montevideo que cruzaron el charco para mantener el contacto compartiendo mesa, risas y recuerdos. Una reunión, a la que acudieron hasta 70 personas, que confirma que, estén donde estén, los miembros de la familia Rúa se mantienen unidos.

Comida de la promoción 1974-1979 de Filoloxía Románica de la USC

El pasado 6 de junio, antiguos alumnos de la Facultade de Filoloxía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) per tenecientes a la promoción 1974-1979 de Filoloxía Románi ca: especialidade de francés cele braron, como vienen haciendo de forma anual desde el 25 aniver sario de su licenciatura, una co mida de confraternización en Santiago para seguir mantenien do el contacto y recordar viejos tiempos.

Lo hicieron en un cén trico restaurante de la capital ga llega acompañados de las profe soras de la facultad Mercedes Brea, Teresa García-Sabell e Isa bel González. Una jornada inol vidable que, durante la sobreme sa, estuvo presente la rectora de la USC, Rosa María Crujeiras Ca sáis, que se encargó de clausurar el encuentro.

Comida de confraternización de la promoción 1974-1979 de Filoloxía Románica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) / Cedida

Canteira Rock Fest 2026 llena Santiago con más de 800 músicos

La escuela A Casa do Rock ha llevado a cabo, en el día de ayer, una nueva edición del Canteira Rock Fest 2026, evento musical que muestra el trabajo desarrollado a lo largo del curso en la escuela compostelana organizadora, todo un referente en Santiago en formación musical moderna.

El evento, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos, congregó a más de 800 músicos que animaron a los asistentes con actuaciones desde las 11.00 hasta las 18.30 horas. El festival, un evento único en Galicia abierto al público y pensado para toda la familia, es una de las citas educativas y culturales más destacadas de la ciudad del Sar al combinar formación musical, experiencia escénica y espectáculo en directo que, en esta última edición, ha contado con grandes sorpresas. Entre ellas, la participación de la banda Astarot.

Un momento del Canteira Rock Fest 2026 celebrado este sábado en el Pazo de Congresos de Santiago / Cedida

La danza más solidaria de Santiago recauda 5.285 euros contra el cáncer con el festival de Tempos e Menssana

La danza volvió a convertirse en una herramienta de solidaridad en Santiago. La academia Tempos e Menssana celebró el pasado domingo su tradicional festival benéfico anual, una cita que cada año tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer.

La danza más solidaria de Santiago / Fernando Antunes

El espectáculo reunió sobre el escenario a más de 300 bailarines, que mostraron al público diferentes estilos de danza en una jornada marcada por la emoción y el compromiso. La recaudación alcanzó los 5.285 euros gracias a la venta de entradas y a las aportaciones realizadas a través de la fila cero.

La directora de la academia, Bárbara Taboada, junto a Pablo Muñoz, hicieron entrega del cheque solidario a Juan Concheiro Abal, presidente de la junta local de la asociación en Santiago, y a Ana Peinó, vicepresidenta, como representantes de la entidad beneficiaria.

Una vez más, la danza sirvió para demostrar que el arte y la solidaridad pueden caminar juntos en una cita que ya se ha convertido en una de las actividades más esperadas del calendario de la academia compostelana.

La danza más solidaria de Santiago / Fernando Antunes

La promoción del Colegio La Inmaculada de 1959-1965 revive recuerdos en una jornada de convivencia en Lira

Los antiguos alumnos del Colegio La Inmaculada de Santiago volvieron a reunirse un año más para compartir recuerdos y mantener viva la amistad forjada hace más de seis décadas. El grupo que cursó sus estudios entre 1959 y 1965 celebró el pasado 11 de junio una excursión a tierras de Lira, donde visitaron una piscifactoría dedicada al cultivo del rodaballo.

La promoción del Colegio La Inmaculada de 1959-1965 / Cedida

La visita, guiada por responsables de la instalación, permitió a todos ellos conocer de cerca el funcionamiento de la planta y descubrir la importancia de la riqueza de las aguas gallegas y el trabajo de quienes forman parte de este sector. Los asistentes destacaron los conocimientos transmitidos durante el recorrido y la oportunidad de acercarse a una actividad vinculada al mar y al territorio.

Tras la visita, el grupo se desplazó hasta O Pindo para disfrutar de una comida en el restaurante Sol Mar, donde pudieron degustar productos del mar en un ambiente de compañerismo y recuerdos compartidos. La jornada se prolongó hasta las 19.00 horas entre conversaciones, anécdotas y cantos, en una celebración que volvió a reunir a quienes mantienen el vínculo desde sus años de colegio.

Noticias relacionadas

La promoción del Colegio La Inmaculada de 1959-1965 / CEDIDA

En el encuentro participaron Ares, Balado, C. Pérez, J. L. Carreira, J. Franqueira, Murigosa, J. Rey Díaz, Juan Formoso, Lino Quiñoy, Antonio Liste, Miguel Martín, Neira, Paco Guerra, Ignacio Tojo, Urbano, Juan Valiño, Nito Valiño, Juan Vilela, José Domínguez, Suso Carreira, Juan Sines, Manuel Pombo, Domin, Anne Toominh y Quico Fernández.